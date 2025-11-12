Mauro Zárate confesó por qué se fue de Boca en 2021: "Me fui por pelotudo"

Sin embargo, el delantero contó que una nueva lesión fue el detonante de su enojo. “Empecé a jugar, hago un gol con Defensa y Justicia y después me vuelvo a lesionar. Ahí me volví loco y después el cortocircuito… Era tranquilizarme un poco y dejar que fluya para volver tranquilo y seguir el camino que tenía armado en Boca”, sostuvo.

El exfutbolista reconoció que la frustración lo llevó a tomar una decisión apresurada y dejó un mensaje para los más jóvenes: “Son decisiones que uno toma, no escucha. Un buen consejo para los chicos es que escuchen a gente capacitada en esto. Cuando decido irme, no hablé con Román”.

Aunque no juega de manera profesional desde hace casi dos años, Zárate continúa vinculado al fútbol. Actualmente organiza junto al streamer Markito Navaja un torneo amateur llamado El Infierno. Fue precisamente durante una charla con él que confesó su deseo de volver a vestir la camiseta azul y oro. “Estoy bien, estoy bien. Si quiero jugar, sí, olvídate. Te llama Román, sabés qué…”, dijo entre risas, dejando abierta la puerta a un hipotético regreso.