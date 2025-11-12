Mauro Zárate confesó por qué se fue de Boca en 2021: "Me fui por pelotudo"
El exdelantero recordó su salida del club en 2021 y reconoció que fue “una de las peores decisiones” de su carrera futbolística.
A tres años de su partida de Boca, Mauro Zárate sorprendió con una fuerte confesión sobre su salida del club. El exdelantero aseguró que se arrepiente profundamente de haber dejado el Xeneize y calificó su decisión como “una boludez”, en una entrevista en la que además habló de su deseo de volver.
El delantero vistió la camiseta del Xeneize entre 2018 y 2021, etapa en la que alternó buenas actuaciones con lesiones y conflictos internos. Tras dejar el club en junio de 2021 para sumarse al América Mineiro de Brasil, el delantero hoy retirado admitió que su salida fue un error.
“Me fui por pelotudo, no por calentón. Pelotudo es la palabra justa, no hay explicación de por qué me fui. Aparte tenía a mi mujer, que no falla nunca, y me decía ‘es una boludez, tranquilizate. Es lo que vos querías, te querés retirar ahí’. Fue una boludez”, expresó en diálogo con el programa En Boca de Todos.
Con tono autocrítico, el exjugador reconoció que fue “una de las peores decisiones” de su carrera. “Tuve varias, pero esa fue una de las peores”, insistió, dejando en claro que todavía lamenta haber dejado el club de la Ribera.
El cortocircuito con Miguel Ángel Russo y su frustración
Zárate también reveló los motivos que lo llevaron a tomar aquella determinación. “Fue un cortocircuito con Miguel (Russo), pero yo le dije a Román que tenía una oferta para irme a España y él me dice que no, que me iba a quedar y que me prepare porque me veía bien e iba a jugar”, explicó.
Sin embargo, el delantero contó que una nueva lesión fue el detonante de su enojo. “Empecé a jugar, hago un gol con Defensa y Justicia y después me vuelvo a lesionar. Ahí me volví loco y después el cortocircuito… Era tranquilizarme un poco y dejar que fluya para volver tranquilo y seguir el camino que tenía armado en Boca”, sostuvo.
El exfutbolista reconoció que la frustración lo llevó a tomar una decisión apresurada y dejó un mensaje para los más jóvenes: “Son decisiones que uno toma, no escucha. Un buen consejo para los chicos es que escuchen a gente capacitada en esto. Cuando decido irme, no hablé con Román”.
Aunque no juega de manera profesional desde hace casi dos años, Zárate continúa vinculado al fútbol. Actualmente organiza junto al streamer Markito Navaja un torneo amateur llamado El Infierno. Fue precisamente durante una charla con él que confesó su deseo de volver a vestir la camiseta azul y oro. “Estoy bien, estoy bien. Si quiero jugar, sí, olvídate. Te llama Román, sabés qué…”, dijo entre risas, dejando abierta la puerta a un hipotético regreso.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario