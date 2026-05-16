Max Verstappen despejó dudas sobre su continuidad en la Fórmula 1 y le respondió a Juan Pablo Montoya

La frase rápidamente se viralizó entre fanáticos de la Fórmula 1 y volvió a encender el cruce mediático entre ambos, ya que Montoya suele aparecer frecuentemente en medios internacionales opinando sobre las decisiones y actitudes del piloto neerlandés.

Más allá del intercambio, Verstappen continúa siendo la principal figura de la Fórmula 1 actual y uno de los nombres más dominantes de toda la era reciente de la categoría. Su combinación de talento, agresividad y personalidad lo convirtió tanto en uno de los pilotos más admirados como en uno de los más discutidos del paddock.