Max Verstappen despejó dudas sobre su continuidad en la Fórmula 1 y le respondió a Juan Pablo Montoya
El campeón neerlandés se refirió a su continuidad en el automovilismo y dejó una frase filosa tras las críticas que recibió por su estilo de manejo.
Max Verstappen volvió a generar repercusión en el mundo de la Fórmula 1 luego de una entrevista en la que despejó dudas sobre su futuro deportivo y aprovechó para responderle a un expiloto sudamericano que había cuestionado su comportamiento dentro de la pista.
En medio de rumores que en los últimos meses alimentaron distintas versiones sobre un posible desgaste con la categoría, el neerlandés dejó en claro que todavía no piensa alejarse del automovilismo y que continúa completamente enfocado en seguir compitiendo al máximo nivel.
El piloto de Red Bull aseguró que mantiene intacta la motivación y remarcó que todavía se siente lejos de pensar en un retiro. Aunque en otras ocasiones reconoció que no imagina una carrera eterna dentro de la Fórmula 1, actualmente su intención sigue siendo pelear campeonatos y mantenerse entre los protagonistas de la categoría.
Pero una de las respuestas que más ruido hizo apareció cuando le consultaron por las críticas de un histórico ex corredor sudamericano, que en distintas oportunidades había cuestionado su agresividad para correr y algunas maniobras polémicas protagonizadas en los últimos años.
Sin evitar el tema, Verstappen respondió con una ironía que muchos interpretaron como una referencia directa a Juan Pablo Montoya. “Hay algunos que ahora hablan mucho, pero cuando corrían tampoco eran exactamente los más tranquilos”, deslizó el tetracampeón mundial.
La frase rápidamente se viralizó entre fanáticos de la Fórmula 1 y volvió a encender el cruce mediático entre ambos, ya que Montoya suele aparecer frecuentemente en medios internacionales opinando sobre las decisiones y actitudes del piloto neerlandés.
Más allá del intercambio, Verstappen continúa siendo la principal figura de la Fórmula 1 actual y uno de los nombres más dominantes de toda la era reciente de la categoría. Su combinación de talento, agresividad y personalidad lo convirtió tanto en uno de los pilotos más admirados como en uno de los más discutidos del paddock.
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