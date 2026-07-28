Maxi Salas, uno de los borrados de River, negocia su salida: podría jugar la Copa Libertadores

La información fue dada a conocer por el periodista César Luis Merlo, quien aseguró que la Lepra mendocina pretende sumar al atacante a préstamo, con cargo y una opción de compra. De concretarse, sería uno de los movimientos más importantes de Independiente Rivadavia en el cierre del mercado de pases. No obstante, la operación todavía está lejos de resolverse. Según trascendió, Salas no estaría del todo convencido de continuar su carrera en Mendoza, mientras que la dirigencia del Millonario tampoco ve con buenos ojos una cesión y mantiene como prioridad una transferencia definitiva.