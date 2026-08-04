"Hay revancha": Maximiliano Salas fue presentado en Independiente Rivadavia y habló de su salida de River
El delantero llegó a Mendoza para sumarse a la Lepra tras salir a préstamo del Millonario y dejó en claro que buscará revertir el difícil momento que atravesó.
Maximiliano Salas ya comenzó una nueva etapa en su carrera. Luego de entrenarse durante los últimos días de manera diferenciada junto a los jugadores apartados del plantel de River, el delantero viajó este martes a Mendoza para convertirse oficialmente en nuevo refuerzo de Independiente Rivadavia.
El atacante de 28 años llega a la Lepra a préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra cercana a los cuatro millones de dólares. Apenas aterrizó en la provincia cuyana, expresó su felicidad por el nuevo desafío y dejó una frase que rápidamente generó repercusión.
La contundente frase de Maximiliano Salas tras dejar River
"Nunca dudé en venir a Independiente Rivadavia", aseguró el delantero al llegar a Mendoza. Además, dejó en claro que se siente en condiciones físicas para debutar cuanto antes: "Con muchas ganas de jugar, estuve entrenando bien, nunca paramos. Si el técnico dice que estoy para jugar, juego. Cuando él diga".
Consultado sobre si siente que este cambio representa una revancha después de su paso por River, Salas respondió con contundencia: "¿Y a vos qué te parece? Siempre hay revancha en el fútbol".
El ex Racing arribó por pedido del entrenador Alfredo Berti para cubrir el lugar que dejó vacante Sebastián Villa tras su salida a Boca. Aunque no disputa un partido oficial desde el 27 de mayo, cuando convirtió el gol de la victoria ante Sporting Cristal por la Copa Sudamericana, continuó entrenándose durante las últimas semanas mientras definía su futuro.
En River, Salas no logró consolidarse pese a la fuerte inversión que realizó el club para incorporarlo. El Millonario había desembolsado ocho millones de euros para ejecutar su cláusula de rescisión en Racing durante julio de 2025, una cifra que terminó condicionando las expectativas sobre su rendimiento.
Su ciclo en Núñez terminó con 37 partidos disputados, siete goles y dos asistencias, números que quedaron lejos de lo esperado. Ahora buscará recuperar protagonismo en Independiente Rivadavia, donde intentará relanzar su carrera y convertirse en una de las piezas importantes del equipo mendocino durante el segundo semestre.
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