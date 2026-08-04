"Hay revancha": Maximiliano Salas fue presentado en Independiente Rivadavia y habló de su salida de River

En River, Salas no logró consolidarse pese a la fuerte inversión que realizó el club para incorporarlo. El Millonario había desembolsado ocho millones de euros para ejecutar su cláusula de rescisión en Racing durante julio de 2025, una cifra que terminó condicionando las expectativas sobre su rendimiento.

Su ciclo en Núñez terminó con 37 partidos disputados, siete goles y dos asistencias, números que quedaron lejos de lo esperado. Ahora buscará recuperar protagonismo en Independiente Rivadavia, donde intentará relanzar su carrera y convertirse en una de las piezas importantes del equipo mendocino durante el segundo semestre.