Medvedev le pegó un pelotazo a un espectador, quedó descalificado ante Djokovic y sufrirá una dura sanción
El ruso perdió los papeles en pleno partido ante el serbio, impactó a un aficionado en la tribuna y fue expulsado del torneo. Además de quedarse sin final, enfrentará un fuerte castigo.
Un nuevo episodio de furia sacudió al mundo del tenis en las semifinales del ATP 500 de Beijing. Daniil Medvedev protagonizó una insólita descalificación en su cruce frente a Novak Djokovic, luego de propinarle un violento pelotazo a un aficionado ubicado en la primera fila del estadio. El ex número uno del mundo se descontroló en un momento clave del partido y las autoridades del torneo no dudaron en aplicarle la máxima pena reglamentaria.
El lamentable hecho ocurrió durante el transcurso del segundo set, cuando el serbio mandaba en el marcador con una ventaja de 5-3. En medio de un game parejo con el saque de Nole (15-15), el tenista de Moscú perdió el eje tras disputarse un punto corto. Con la pelota picando hacia su sector en señal de bola muerta, el ruso descargó su bronca con un fuerte raquetazo en dirección a la tribuna que terminó impactando directamente en el ojo de un espectador.
Medvedev le pegó un pelotazo a un espectador, quedó descalificado ante Djokovic y sufrirá una dura sanción
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Pese a que Medvedev levantó la mano al instante para pedir disculpas por el impacto, el daño ya estaba hecho. El aficionado tuvo que ser atendido y retirado de las instalaciones por el personal de la organización. En simultáneo, Djokovic entabló una conversación con el umpire y las máximas autoridades de la ATP presentes en el recinto, quienes decretaron el fin abrupto del choque e inclinaron la balanza a favor del balcánico, dándole el pase directo a la gran final.
Más allá del trago amargo deportivo, las consecuencias fuera de la cancha serán devastadoras para la billetera y la ubicación del tenista ruso. Por haber infringido gravemente el reglamento del circuito profesional, sufrirá la quita automática de los 219.295 dólares que había cosechado en concepto de premios en China, al tiempo que perderá los 200 puntos obtenidos por llegar a esta instancia. A esto se le sumará un expediente disciplinario abierto que podría derivar en multas monetarias todavía más abultadas.
El impacto en el ranking mundial será inmediato y tajante para Medvedev. Con la pérdida de esas 200 unidades, el moscovita caerá un escalón en la clasificación en vivo, descendiendo de la quinta a la sexta posición del escalafón ATP con un total de 3810 puntos. De esta manera, una nueva rabieta le cuesta demasiado caro en un cierre de temporada al rojo vivo.
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