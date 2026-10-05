Medvedev le pegó un pelotazo a un espectador, quedó descalificado ante Djokovic y sufrirá una dura sanción

Pese a que Medvedev levantó la mano al instante para pedir disculpas por el impacto, el daño ya estaba hecho. El aficionado tuvo que ser atendido y retirado de las instalaciones por el personal de la organización. En simultáneo, Djokovic entabló una conversación con el umpire y las máximas autoridades de la ATP presentes en el recinto, quienes decretaron el fin abrupto del choque e inclinaron la balanza a favor del balcánico, dándole el pase directo a la gran final.