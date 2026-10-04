Lionel Messi tuvo su anteúltima práctica en la Selección Argentina previo a su despedida

La cuenta regresiva hacia el final de una era dorada transita sus momentos más emotivos. Lionel Messi se sumó este domingo a la concentración de la Selección Argentina en el Predio de Ezeiza para afrontar la recta final previa al amistoso de este martes contra Benín en el Estadio Monumental, en lo que será su última función con la camiseta albiceleste.