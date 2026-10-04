Lionel Messi tuvo su anteúltima práctica en la Selección Argentina previo a su despedida
El capitán se sumó a la concentración en Ezeiza, compartió un asado de agasajo con el plantel y Lionel Scaloni ya perfila el equipo titular para el histórico partido en el Monumental.
La cuenta regresiva hacia el final de una era dorada transita sus momentos más emotivos. Lionel Messi se sumó este domingo a la concentración de la Selección Argentina en el Predio de Ezeiza para afrontar la recta final previa al amistoso de este martes contra Benín en el Estadio Monumental, en lo que será su última función con la camiseta albiceleste.
Lionel Messi se entrena en Ezeiza con el regreso de los referentes y un asado especial antes de la despedida
Luego de no haber participado en los compromisos previos frente a Bolivia y Burkina Faso, el astro rosarino completó la anteúltima sesión de entrenamiento de su vida junto al combinado nacional. La preparación física y táctica culminará este lunes con el último ensayo formal de la semana, donde la delegación terminará de ajustar los detalles para una jornada que promete conmover a todo el país.
El reencuentro del grupo no se limitó únicamente a la actividad sobre el césped. Tras la práctica vespertina, el plantel conducido por Lionel Scaloni organizó un tradicional asado en honor al capitán, una cena de camaradería que contó con la presencia especial de varios futbolistas históricos que compartieron batallas y títulos a lo largo de los años más exitosos de la Albiceleste.
IMPORTANTE: Lionel Messi llegó al predio de la AFA en Ezeiza y comenzó la cuenta regresiva para su despedida
En el plano estrictamente deportivo, Scaloni no se guardará nada y planea poner en cancha una formación de gala repleta de nombres pesados para acompañar al "10" en su adiós. Aunque restan ajustar algunos detalles en el entrenamiento del lunes, el once inicial estaría integrado por Emiliano "Dibu" Martínez; Agustín Giay, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
Serán horas de pura nostalgia en el predio de la AFA antes de pisar el césped de Núñez. El martes por la noche, el Monumental lucirá repleto para rendirle homenaje y presenciar el capítulo final de la historia entre el mejor jugador del mundo y la Selección Argentina.
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