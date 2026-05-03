Así fue el encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Miami
El astro rosarino revolucionó la grilla del Autódromo Internacional de Miami. Visitó a su compatriota en la escudería Alpine, se subió al monoplaza de Antonelli y elogió el presente del joven piloto.
El Gran Premio de Miami vivió una jornada histórica que trascendió lo deportivo. En la antesala de la sexta fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Lionel Messi sorprendió a todos los presentes al caminar por la grilla del circuito de Florida. El capitán de la Selección Argentina se hizo presente para acompañar a Franco Colapinto, que largó desde el octavo puesto con el monoplaza del equipo Alpine.
"Disfrutando con mi familia y viviendo esta experiencia por primera vez. Quería ver a Franco y siempre me quedaba lejos, ahora me voy para arriba a ver la carrera", expresó el 10 ante las cámaras tras fundirse en un abrazo con el piloto pilarense, quien no ocultó su alegría por recibir el apoyo del ídolo máximo del deporte nacional.
Así fue el encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Miami
Lionel Messi y na recorrida de lujo sumado a un paseo por Mercedes
Más allá de la charla distendida con Colapinto, la visita de Messi al paddock dejó varias postales. El astro argentino se acercó al motorhome de Mercedes y, con una sonrisa, se dio el gusto de subirse al monoplaza del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien larga desde la pole position. La presencia del capitán campeón del mundo generó un auténtico revuelo entre los mecánicos, ingenieros y fanáticos, quienes aprovecharon la oportunidad para tomarse fotografías con la estrella del Inter Miami.
El respaldo de Messi llega en un fin de semana muy positivo para Colapinto. La carrera debió adelantarse por las autoridades de la FIA ante el pronóstico de tormentas eléctricas en la región de Florida. El argentino aprovechó la descalificación técnica de Isack Hadjar (Racing Bulls) para escalar a la octava colocación, consolidándose en el lote de los diez primeros y buscando sumar puntos importantes para el campeonato de constructores.
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