Así fue el encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Miami

Lionel Messi y na recorrida de lujo sumado a un paseo por Mercedes

Más allá de la charla distendida con Colapinto, la visita de Messi al paddock dejó varias postales. El astro argentino se acercó al motorhome de Mercedes y, con una sonrisa, se dio el gusto de subirse al monoplaza del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien larga desde la pole position. La presencia del capitán campeón del mundo generó un auténtico revuelo entre los mecánicos, ingenieros y fanáticos, quienes aprovecharon la oportunidad para tomarse fotografías con la estrella del Inter Miami.