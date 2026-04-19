Memes y reacciones por el triunfo de Boca a River en el Monumental

Una vez finalizados los 90 minutos, el partido se trasladó a las redes sociales. Como suele ocurrir en este tipo de encuentros, los hinchas reaccionaron con una avalancha de memes, cargadas y comentarios, celebrando el triunfo xeneize o lamentando la caída millonaria. En cuestión de minutos, las plataformas se llenaron de imágenes virales que reflejaron el pulso de un clásico que, una vez más, se jugó tanto dentro como fuera de la cancha.