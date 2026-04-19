Memes y reacciones por el triunfo de Boca a River en el Monumental
El Xeneize se impuso 1-0 en el Superclásico con un gol de penal de Leandro Paredes y desató una catarata de bromas y comentarios en redes sociales.
Boca se quedó con una victoria clave por 1-0 frente a River en el Estadio Monumental, en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura. En un partido intenso y muy disputado, el equipo visitante logró sacar ventaja en un momento determinante y luego sostuvo el resultado hasta el final, y como siempre, hubo repercusiones de todo tipo en las redes sociales.
El único gol del encuentro llegó cerca del cierre del primer tiempo, cuando Leandro Paredes convirtió desde el punto penal. Tras marcar, el mediocampista celebró con el clásico gesto del “Topo Gigio”, un festejo que no pasó desapercibido y que rápidamente generó repercusión entre los hinchas de ambos equipos.
Durante el complemento, River buscó el empate con insistencia, pero Boca se mostró firme en defensa y logró mantener la ventaja. El desarrollo del juego estuvo cargado de tensión, propio de un Superclásico, con roces, discusiones y momentos de alta intensidad en cada sector de la cancha.
Una vez finalizados los 90 minutos, el partido se trasladó a las redes sociales. Como suele ocurrir en este tipo de encuentros, los hinchas reaccionaron con una avalancha de memes, cargadas y comentarios, celebrando el triunfo xeneize o lamentando la caída millonaria. En cuestión de minutos, las plataformas se llenaron de imágenes virales que reflejaron el pulso de un clásico que, una vez más, se jugó tanto dentro como fuera de la cancha.
Memes y reacciones por el triunfo de Boca ante River en el Superclásico
Con diferentes comentarios, videos e imágenes, los hinchas Xeneizes y Millonarios no dudaron en expresar cómo se sentían con el resultado tras culminar el encuentro, que paraliza a gran parte del país.
De hecho, se generaron acalorados debates a la hora de dar su punto de vista y opinión sobre el rendimiento de los futbolistas dentro del campo de juego.
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