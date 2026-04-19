La selfie del triunfo: el festejo de los jugadores de Boca en el Monumental tras quedarse con el Superclásico
Con Leandro Paredes como protagonista, el plantel xeneize celebró la victoria ante River con una foto grupal en el campo de juego.
Minutos después del pitazo final de Darío Herrera y en medio de la euforia por el 1-0 conseguido en Núñez, el plantel de Boca trasladó los festejos al césped del Monumental. Antes de enfilar hacia los vestuarios, los jugadores se agruparon para inmortalizar el momento con una selfie grupal que rápidamente se volvió viral en todas las plataformas digitales.
La selfie del triunfo: el festejo de los jugadores de Boca en pleno Monumental tras quedarse con el Superclásico
La imagen, capturada por el propio Leandro Paredes, muestra la intimidad de un festejo que incluyó no solo a los once titulares sino también a todos los suplentes y colaboradores. La presencia del capitán en el centro de la escena, tras haber convertido el gol de la victoria y haber salido con una molestia física, ratifica su rol como líder de este ciclo.
Bajo el texto "CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS", posteado en mayúsculas por las cuentas oficiales, la foto funciona como una respuesta al clima de tensión que se vivió en el cierre por la polémica del penal no cobrado a River. En la imagen se puede ver a los futbolistas abrazados y sonrientes, celebrando un triunfo que los consolida en el Torneo Apertura y estira la ventaja en el historial histórico del Superclásico.
La selfie también refleja el desahogo de un equipo que alcanzó los 12 partidos sin conocer la derrota. Con los puños apretados y la alegría de haber conquistado nuevamente el estadio de su eterno rival, los jugadores de Boca dejaron una de las postales más fuertes de la jornada, marcando el inicio de una semana de festejos en la Ribera antes de enfocarse en los próximos compromisos internacionales que son uno de los grandes objetivos de la Institución.
Leandro Paredes también poso en modo selfie con el Monumental de fondo
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