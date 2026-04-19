La selfie del triunfo: el festejo de los jugadores de Boca en el Monumental tras quedarse con el Superclásico

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2045989927960113540?s=20&partner=&hide_thread=false CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS pic.twitter.com/K1rpIc4ROu — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 19, 2026

La selfie también refleja el desahogo de un equipo que alcanzó los 12 partidos sin conocer la derrota. Con los puños apretados y la alegría de haber conquistado nuevamente el estadio de su eterno rival, los jugadores de Boca dejaron una de las postales más fuertes de la jornada, marcando el inicio de una semana de festejos en la Ribera antes de enfocarse en los próximos compromisos internacionales que son uno de los grandes objetivos de la Institución.