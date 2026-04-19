Chacho Coudet, sobre la polémica del final del Superclásico: "Si cobra la de Maxi Salas, esa era penal"

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Chacho Coudet sobre los errores y la figura de Paredes

Consultado sobre si el autor del gol "xeneize" tuvo demasiadas libertades, el "Chacho" fue tajante: "No lo vi tan libre a Paredes. Hubo dos lanzamientos en el primer tiempo donde quedamos mal parados, pero después no vi tanto juego ni de Boca ni de River".

A pesar del resultado, el entrenador destacó que su equipo tuvo chances de igualar el marcador: "Hemos tenido errores y algunas situaciones claras como para empatar el partido. Perdimos el partido que no queríamos perder, pero necesitamos mejorar y trabajar".

Qué dijo Chacho Coudet sobre la polémica del final y el arbitraje

Coudet no esquivó las preguntas sobre las jugadas controversiales, especialmente tras el penal sancionado para Boca y una acción reclamada por River en el área rival.

Sobre el árbitro Darío Herrera, el entrenador fue contundente y sentenció: "No quiero hablar de los arbitrajes. Se habló demasiado en la previa".

En tanto, en cuanto a la jugada del final, donde el árbitro no sancionó ni revisó un empujón a Lucas Martínez Quarta en el área de Boca, Chacho remarcó: "Si cobra la de Maxi Salas, esa era penal. Son finas las dos jugadas. Pero cuando perdés, hay que apretar los dientes y seguir".

Finalmente, el técnico cerró con un mensaje directo hacia el futuro de su ciclo, que hasta hoy se mantenía invicto: "Sigo con el mensaje claro de que tenemos que trabajar para vernos cada vez mejor".