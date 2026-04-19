Escándalo en el final del Superclásico: ¿era penal para River en la última jugada?

La repetición de las imágenes muestra que el lateral de Boca le propinó un "topetazo" al central del Millonario justo cuando este se disponía a conectar el balón. A pesar de la claridad del contacto y del reclamo unánime de todo River, el árbitro Darío Herrera decidió que no hubo infracción y dejó seguir la jugada sin dudarlo.