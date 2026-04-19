Estalló la polémica: la jugada que sí sancionó Darío Herrera y que desde River denuncian que expone al árbitro

"La pregunta del Superclásico quizás sea qué tanta diferencia existe entre el empujón de Salas a Costa con el de Blanco a Martínez Quarta", escribió el usuario que viralizó la comparación. Para el mundo River, el video es la prueba irrefutable de que el árbitro utilizó una "doble vara": sancionó el contacto cuando el perjudicado era el defensor de Boca, pero omitió la falta cuando el protagonista del empujón fue el lateral xeneize en su propia área.