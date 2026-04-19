Estalló la polémica: la jugada que sí sancionó Darío Herrera y que desde River denuncian que expone al árbitro
Tras el penal no sancionado, los hinchas del "Millonario" viralizaron una jugada previa donde el árbitro sí cobró una falta casi idéntica a favor de Boca.
El Superclásico de estedominngoterminó, pero la controversia recién empieza. Tras el triunfo de Boca por 1-0 con gol de Leandro Paredes, el foco de la discusión se centró en la última jugada del encuentro, donde Lautaro Blanco desplazó a Lucas Martínez Quarta dentro del área.
Mientras que Darío Herrera y el VAR decidieron ignorar la acción, un video que circula con fuerza en las redes sociales expone una supuesta contradicción en el criterio del juez.
Estalló la polémica: el video que ¿deja en evidencia? a Darío Herrera por el penal no cobrado a River
La bronca de los hinchas de River estalló cuando un usuario de X (ex Twitter) comparó el penal reclamado en el final con una falta cobrada a los 24 minutos del segundo tiempo. En aquella acción, el delantero, Maxi Salas, le había ganado la posición a Ayrton Costa para cabecear, pero Herrera sancionó infracción del atacante por un desplazamiento similar al que luego protagonizaría Blanco.
"La pregunta del Superclásico quizás sea qué tanta diferencia existe entre el empujón de Salas a Costa con el de Blanco a Martínez Quarta", escribió el usuario que viralizó la comparación. Para el mundo River, el video es la prueba irrefutable de que el árbitro utilizó una "doble vara": sancionó el contacto cuando el perjudicado era el defensor de Boca, pero omitió la falta cuando el protagonista del empujón fue el lateral xeneize en su propia área.
La indignación aumenta al considerar que el contacto de Blanco sobre Martínez Quarta fue en la última jugada del partido y sin intenciones claras de jugar la pelota, lo que técnicamente encuadra en una falta sancionable. Sin embargo, en esa instancia decisiva, ni Herrera consideró que el impacto fuera suficiente ni el VAR llamó a revisión, permitiendo que el partido terminara segundos después.
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