Mercado Libre salta al césped: la Liga Profesional cambia el nombre de sus torneos de Primera

El convenio no se limita al fútbol: la empresa también impulsa una red de embajadores deportivos como Franco Colapinto, su figura más destacada en la Fórmula 1, y respalda talentos jóvenes como el ajedrecista Faustino Oro. Además, ha vinculado su marca con la música urbana, trabajando junto a Duki y Tini y participando en festivales masivos.

En los próximos meses comenzarán las primeras acciones de activación, aunque la gran campaña de lanzamiento está prevista para el inicio del campeonato 2026. Con esta movida, Mercado Libre se posiciona como uno de los mayores anunciantes del deporte sudamericano y refuerza su vínculo con los millones de fanáticos argentinos. “Queremos estar cerca de todos los que sienten pasión por el deporte. Este es solo el comienzo”, concluyó Lavista.