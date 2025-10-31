Mercado Libre salta al césped: la Liga Profesional cambia el nombre de sus torneos de Primera
La empresa de Marcos Galperin firmó un acuerdo histórico con la AFA y será el nuevo sponsor principal de la Liga Profesional por dos años.
Mercado Libre, el gigante tecnológico fundado por Marcos Galperin, dio un paso decisivo en su estrategia de posicionamiento deportivo y cultural: la Asociación del Fútbol Argentino confirmó que la Liga Profesional pasará a llamarse Torneo Mercado Libre durante las temporadas 2026 y 2027. El anuncio se realizó en el predio de Ezeiza, en un evento que contó con la participación de directivos de la AFA y de la compañía, encabezados por Juan Lavista, vicepresidente de Marketing Commerce de la empresa.
La alianza representa el desembarco oficial de Mercado Libre en el fútbol argentino, un ámbito en el que la marca ya tenía presencia indirecta a través de acuerdos con la Conmebol y patrocinios en Brasil. Ahora, el vínculo se profundiza con la máxima competencia nacional, que adoptará el nuevo naming y contará con la empresa como sponsor principal. “Queríamos una conexión más directa con el público argentino, estar en el día a día de los hinchas. Este torneo nos da esa oportunidad”, señaló Lavista.
En Brasil, Mercado Libre ya tiene el naming del estadio Mercado Libre Arena, en San Pablo, y fue sponsor del Flamengo, además de tener presencia en la Libertadores y la Sudamericana. Este nuevo paso consolida la ambición regional de la firma, que busca unir el comercio electrónico con la pasión futbolera.
Por su parte, Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, destacó el valor simbólico del acuerdo: “El fútbol es identidad nacional, y ser parte de la Liga Profesional es un orgullo. Nacimos en Argentina y este torneo refuerza nuestro compromiso con el desarrollo local”.
Desde la AFA, Leandro Petersen, gerente de Marketing, celebró la incorporación: “Contar con una marca líder como Mercado Libre potencia el valor de la liga y nos permite ofrecer experiencias únicas a los hinchas. Buscamos seguir sumando socios estratégicos que fortalezcan la competencia”.
El convenio no se limita al fútbol: la empresa también impulsa una red de embajadores deportivos como Franco Colapinto, su figura más destacada en la Fórmula 1, y respalda talentos jóvenes como el ajedrecista Faustino Oro. Además, ha vinculado su marca con la música urbana, trabajando junto a Duki y Tini y participando en festivales masivos.
En los próximos meses comenzarán las primeras acciones de activación, aunque la gran campaña de lanzamiento está prevista para el inicio del campeonato 2026. Con esta movida, Mercado Libre se posiciona como uno de los mayores anunciantes del deporte sudamericano y refuerza su vínculo con los millones de fanáticos argentinos. “Queremos estar cerca de todos los que sienten pasión por el deporte. Este es solo el comienzo”, concluyó Lavista.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario