El Estadio Único de La Plata tendrá un nuevo nombre en honor al legado argentino: cómo se llamará
La AFA oficializó que el recinto pasará a llamarse “Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo”, en reconocimiento al ídolo y a las tres estrellas de la Selección.
Durante la Asamblea Ordinaria de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia confirmó un cambio histórico: el Estadio Único de La Plata llevará desde ahora el nombre “Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo”, una denominación que busca unir el homenaje al eterno 10 con el orgullo nacional por los tres títulos obtenidos por la Selección Argentina.
La decisión, respaldada por el convenio vigente entre la AFA y la provincia de Buenos Aires, fue celebrada por dirigentes, exjugadores y representantes del fútbol argentino. El presidente de la AFA presentó la medida ante los asambleístas destacando su valor simbólico.
“Este estadio no solo será la casa de nuestras selecciones juveniles, femenina y mayor, sino también escenario de finales de la Liga y la Copa Argentina”, afirmó Tapia. En el acto participaron figuras emblemáticas como Ubaldo Fillol, Héctor Enrique, Luis Islas, Julio Villa y Alberto Tarantini, quienes dieron su aval a una iniciativa que refuerza la identidad futbolera argentina.
La administración del estadio está actualmente bajo la órbita de la AFA tras un acuerdo con el gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof. El recinto, que en diciembre de 2020 ya había sido rebautizado con el nombre de Diego Maradona tras la muerte del astro, ahora suma la referencia “Tricampeones del Mundo”, en honor a los equipos de 1978, 1986 y 2022. El objetivo es mantener viva la memoria del ídolo y a la vez proyectar la marca argentina en el plano internacional.
Inaugurado en 2003 y originalmente conocido como Estadio Único, el complejo fue pensado para que Gimnasia y Estudiantes compartieran localía, aunque finalmente ambos clubes regresaron a sus canchas propias. Con el correr de los años, el estadio platense se consolidó como sede de eventos deportivos de relevancia, recitales internacionales y partidos de selecciones nacionales.
La nueva denominación refuerza la idea de la AFA de fortalecer su presencia institucional en territorio bonaerense y dotar al país de un estadio emblemático, moderno y cargado de historia. Con esta medida, el fútbol argentino combina memoria, identidad y proyección global bajo un mismo nombre: el de Diego Armando Maradona, eterno símbolo de pasión y gloria nacional.
