El Estadio Único de La Plata tendrá un nuevo nombre en honor al legado argentino: cómo se llamará

La administración del estadio está actualmente bajo la órbita de la AFA tras un acuerdo con el gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof. El recinto, que en diciembre de 2020 ya había sido rebautizado con el nombre de Diego Maradona tras la muerte del astro, ahora suma la referencia “Tricampeones del Mundo”, en honor a los equipos de 1978, 1986 y 2022. El objetivo es mantener viva la memoria del ídolo y a la vez proyectar la marca argentina en el plano internacional.