Aumentan las entradas del fútbol argentino: la AFA oficializó los nuevos valores para todas las categorías

El incremento más notorio se da en la Primera División, donde el ticket general pasa de $23.000 a $30.000, una cifra que refleja el nuevo costo de asistir a un partido del máximo torneo nacional. En la Primera Nacional, la segunda categoría, las generales subirán de $18.500 a $24.000, mientras que en la Primera B costarán $20.000, y en la Primera C y el Fútbol Femenino, $18.000. Por su parte, los encuentros de Futsal tendrán un valor de $11.000.