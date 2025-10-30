El gesto político de Chiqui Tapia hacia Juan Román Riquelme en plena Asamblea de AFA
El presidente de la Asociación confirmó que el Estadio Único de La Plata será sede fija de las Selecciones, pero abrió la puerta a su uso por parte de clubes en remodelación.
Durante la Asamblea General Ordinaria de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio“Chiqui”Tapia sorprendió con un anuncio que trascendió lo deportivo y fue leído como un gesto político hacia Juan Román Riquelme: confirmó que el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata se convertirá oficialmente en la casa de las distintas Selecciones nacionales, aunque no se limitará a ellas, también podrá ser utilizado por clubes que deban cerrar temporalmente sus canchas por obras.
“Será la casa de nuestras selecciones, pero también podrán usarlo algunos clubes que tengan previstas modificaciones en sus estadios”, expresó Tapia ante los dirigentes presentes. El comentario, que generó murmullos en el auditorio, fue interpretado como una clara señal hacia Boca Juniors y su presidente, Riquelme, que trabaja en el ambicioso proyecto de ampliación de la Bombonera.
El titular de la AFA mencionó también a Estudiantes de La Plata, que planea realizar refacciones en su estadio UNO para 2026, y destacó que el predio platense se consolidará como un punto estratégico para el fútbol nacional. Sin embargo, fue el guiño hacia el dirigente xeneize lo que captó todas las miradas: Tapia y Riquelme mantienen una relación cercana desde hace años, y este nuevo gesto reaviva las especulaciones sobre una posible alianza política dentro del fútbol argentino.
Qué dijo el intendente de La Plata sobre la ampliación de la Bombonera
El intendente de La Plata, Julio Alak, también se refirió tiempo atrás al tema en declaraciones radiales, cuando planteó que la ciudad podría recibir al club de la Ribera si decide avanzar con su ansiada remodelación. “Si Boca hace su nueva Bombonera, donde sabemos que Román está muy involucrado, puede ser un destino. Dependerá de lo que el club decida con su estadio”, señaló.
Además, Alak confirmó que a partir de 2026 la Selección Argentina jugará al menos dos partidos por año en el Estadio Único, y que algunas finales -como la Supercopa o la Copa Argentina- podrían trasladarse allí, reemplazando a Santiago del Estero como sede principal.
