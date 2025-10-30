El gesto político de Chiqui Tapia hacia Juan Román Riquelme en plena Asamblea de AFA

El titular de la AFA mencionó también a Estudiantes de La Plata, que planea realizar refacciones en su estadio UNO para 2026, y destacó que el predio platense se consolidará como un punto estratégico para el fútbol nacional. Sin embargo, fue el guiño hacia el dirigente xeneize lo que captó todas las miradas: Tapia y Riquelme mantienen una relación cercana desde hace años, y este nuevo gesto reaviva las especulaciones sobre una posible alianza política dentro del fútbol argentino.