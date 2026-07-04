Messi vivió un particular momento con los jugadores de Cabo Verde tras el triunfo de Argentina

El encuentro no fue sencillo para la Selección. Cabo Verde sorprendió por momentos con su intensidad y llegó a poner en aprietos al conjunto argentino, que terminó imponiéndose por 3-2 para meterse entre los 16 mejores del certamen. Tras el pitazo final, la tensión quedó atrás y dio lugar a un gesto de deportividad que tuvo a Messi como gran protagonista.

Jugadores de Cabo Verde piden sacarse fotos con Lionel Messi