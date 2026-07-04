Messi vivió un particular momento con los jugadores de Cabo Verde tras el triunfo de Argentina
El capitán de la Selección fue rodeado por varios futbolistas del conjunto africano una vez finalizado el partido y protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral.
La clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial 2026 dejó una imagen que recorrió las redes sociales apenas terminó el encuentro frente a Cabo Verde. Luego de un partido intenso, que terminó con victoria albiceleste por 3-2, varios futbolistas del seleccionado africano esperaron a Lionel Messi para llevarse un recuerdo imborrable.
Una vez consumado el triunfo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, el capitán argentino fue interceptado por distintos jugadores de Cabo Verde, quienes le pidieron fotografías, selfies e incluso intercambiaron algunas palabras con el rosarino. La escena reflejó la admiración que despierta el campeón del mundo incluso entre rivales que, minutos antes, habían disputado un encuentro de máxima exigencia.
Las imágenes del momento no tardaron en viralizarse y mostraron a Messi posando con una sonrisa junto a varios integrantes del plantel africano, que aprovecharon la oportunidad para inmortalizar el encuentro con uno de los futbolistas más importantes de la historia.
Más tarde, durante una entrevista con TyC Sports, el propio Messi se refirió con humor a la situación y dejó una frase que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.
"Me pidieron la camiseta, fotos... Adentro de la cancha me cagan a patadas, pero después...", comentó entre risas, dejando en evidencia el contraste entre la intensidad propia de un partido mundialista y el respeto que genera una vez que termina el juego.
El encuentro no fue sencillo para la Selección. Cabo Verde sorprendió por momentos con su intensidad y llegó a poner en aprietos al conjunto argentino, que terminó imponiéndose por 3-2 para meterse entre los 16 mejores del certamen. Tras el pitazo final, la tensión quedó atrás y dio lugar a un gesto de deportividad que tuvo a Messi como gran protagonista.
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