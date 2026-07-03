Lionel Messi terminó el partido con Cabo Verde con un chichón en la cabeza: qué le pasó
Durante las declaraciones post partido, al astro se le pudo observar un importante golpe en su cabeza.
La Selección Argentina se metió en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 tras un partido épico, físico y sumamente desgastante ante Cabo Verde. Más allá del desahogo por el triunfo en el tiempo suplementario, las miradas de los hinchas en el postpartido se posaron con preocupación sobre la fisonomía de Lionel Messi.
Es que el capitán, una de las figuras de la cancha, terminó el encuentro con una visible muestra de la dureza del rival: un prominente chichón en la zona de la cabeza.
La marca del impacto quedó totalmente al descubierto cuando el astro rosarino se dispuso a brindar las declaraciones oficiales ante los micrófonos de la transmisión televisiva. Con la tranquilidad del deber cumplido, el "10" dejó ver la inflamación en su cráneo, lo que rápidamente se volvió tendencia y disparó las alarmas en las redes sociales.
Qué le pasó a Lionel Messi en la cabeza
El incidente se produjo en el epílogo de los 90 minutos reglamentarios, cuando el partido se encontraba empatado 1-1 y la tensión dominaba el ambiente en Miami. Messi encaró en velocidad en tres cuartos de cancha y fue derribado con una dura infracción táctica en el borde del área por parte de la defensa africana.
La mala fortuna se dio en la inercia de la propia caída: al perder la estabilidad e impactar contra el césped, la cabeza del capitán golpeó de lleno contra la pierna de un futbolista rival que venía cerrando la jugada. A pesar de las muestras visibles de dolor en ese instante, el rosarino se puso de pie, completó la totalidad de las etapas suplementarias y fue clave asistiendo al Cuti Romero para el gol del triunfo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario