Lionel Messi terminó el partido con Cabo Verde con un chichón en la cabeza: qué le pasó

La mala fortuna se dio en la inercia de la propia caída: al perder la estabilidad e impactar contra el césped, la cabeza del capitán golpeó de lleno contra la pierna de un futbolista rival que venía cerrando la jugada. A pesar de las muestras visibles de dolor en ese instante, el rosarino se puso de pie, completó la totalidad de las etapas suplementarias y fue clave asistiendo al Cuti Romero para el gol del triunfo.