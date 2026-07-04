Otro récord para Lionel Messi: es el sudamericano más longevo en marcar un gol en un Mundial
Entre todas las marcas históricas que viene logrando Messi, se destaca una poco comentada: se ha convertido en "el más viejo" en convertir en un Mundial.
Sin lugar a dudas, este Mundial 2026 está siendo disfrutado por Lionel Messi, que lo juega sin la pesada mochila que tuvo en Qatar 2022. Si bien el partido con Cabo Verde demostró que el camino de los mata-mata será difícil, el capitán de la Selección Argentina no hace más que cosechar récords.
Y uno de los menos comentados es que Lionel Messi se ha convertido en el jugador sudamericano más veterano en marcar un gol en toda la historia de los Mundiales. Con sus goles en el Mundial de 2026 —el hat-trick ante Argelia, su doblete frente a Austria y su reciente tanto contra Cabo Verde—, el astro argentino alcanzó esta marca con 39 años, dejando atrás los récords previos de la región.
Messi es el jugador sudamericano más longevo en marcar en Mundiales
- Lionel Messi, Argentina, 39 años | Estados Unidos, Canadá, México 2026
- Obdulio Varela, Uruguay, 36 años y 279 días | Suiza 1954
- Martín Palermo, Argentina, 36 años y 227 días | Sudáfrica 2010
Cómo vienen las posiciones a nivel mundial
A nivel global, Messi se ubica actualmente en el tercer puesto histórico de los anotadores de mayor edad en un Mundial, solo por detrás del camerunés Roger Milla (42 años y 39 días en 1994) y del portugués Pepe (39 años y 283 días en 2022).
Lionel Messi terminó el partido con Cabo Verde con un chichón en la cabeza: qué le pasó
La Selección Argentina se metió en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 tras un partido épico, físico y sumamente desgastante ante Cabo Verde. Más allá del desahogo por el triunfo en el tiempo suplementario, las miradas de los hinchas en el postpartido se posaron con preocupación sobre la fisonomía de Lionel Messi.
Es que el capitán, una de las figuras de la cancha, terminó el encuentro con una visible muestra de la dureza del rival: un prominente chichón en la zona de la cabeza.
La marca del impacto quedó totalmente al descubierto cuando el astro rosarino se dispuso a brindar las declaraciones oficiales ante los micrófonos de la transmisión televisiva. Con la tranquilidad del deber cumplido, el "10" dejó ver la inflamación en su cráneo, lo que rápidamente se volvió tendencia y disparó las alarmas en las redes sociales.
Qué le pasó a Lionel Messi en la cabeza
El incidente se produjo en el epílogo de los 90 minutos reglamentarios, cuando el partido se encontraba empatado 1-1 y la tensión dominaba el ambiente en Miami. Messi encaró en velocidad en tres cuartos de cancha y fue derribado con una dura infracción táctica en el borde del área por parte de la defensa africana.
La mala fortuna se dio en la inercia de la propia caída: al perder la estabilidad e impactar contra el césped, la cabeza del capitán golpeó de lleno contra la pierna de un futbolista rival que venía cerrando la jugada. A pesar de las muestras visibles de dolor en ese instante, el rosarino se puso de pie, completó la totalidad de las etapas suplementarias y fue clave asistiendo al Cuti Romero para el gol del triunfo.
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