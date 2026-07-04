Otro récord para Lionel Messi: es el sudamericano más longevo en marcar un gol en un Mundial

La marca del impacto quedó totalmente al descubierto cuando el astro rosarino se dispuso a brindar las declaraciones oficiales ante los micrófonos de la transmisión televisiva. Con la tranquilidad del deber cumplido, el "10" dejó ver la inflamación en su cráneo, lo que rápidamente se volvió tendencia y disparó las alarmas en las redes sociales.

"LICHA HIZO EL GOL Y ME PUSO UN PASE TERRIBLE"



Lionel Messi valoró el partido de Lisandro Martínez, quien asistió y marcó ante Cabo Verde.@nanisenra #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup #MundialTotal pic.twitter.com/JEbDS0sTfj — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Qué le pasó a Lionel Messi en la cabeza

El incidente se produjo en el epílogo de los 90 minutos reglamentarios, cuando el partido se encontraba empatado 1-1 y la tensión dominaba el ambiente en Miami. Messi encaró en velocidad en tres cuartos de cancha y fue derribado con una dura infracción táctica en el borde del área por parte de la defensa africana.

La mala fortuna se dio en la inercia de la propia caída: al perder la estabilidad e impactar contra el césped, la cabeza del capitán golpeó de lleno contra la pierna de un futbolista rival que venía cerrando la jugada. A pesar de las muestras visibles de dolor en ese instante, el rosarino se puso de pie, completó la totalidad de las etapas suplementarias y fue clave asistiendo al Cuti Romero para el gol del triunfo.