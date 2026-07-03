Qué pasó entre Lionel Messi y un jugador de Cabo Verde al cierre del primer tiempo
Al cierre del primer tiempo, las cámaras captaron a Messi teniendo un cruce con Pico Lopes, en un complejo duelo por los 16avos. de final del Mundial 2026.
Lionel Messi se robó todas las miradas en la primera mitad del duelo entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El capitán no solo fue el encargado de romper el cero y abrir el marcador para poner en ventaja a la Scaloneta, sino que también mostró su faceta más competitiva antes de irse al descanso.
Apenas el árbitro marcó el final de los primeros 45 minutos, el capitán de la Selección Argentina protagonizó un tenso ida y vuelta con Pico Lopes, reflejando las altas pulsaciones de un partido en el que ya se juega a todo o nada.
El referente argentino se cruzó con el defensor y todo pareciera indicar que se trató de un reclamo del astro mundial por una fuerte infracción previa, a lo que el jugador africano respondió de manera irónica, desatando el tenso momento.
Por suerte, el cruce no pasó a mayores y la calma volvió mientras ambos planteles caminaban hacia la zona de vestuarios para el descanso.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario