"Si te saludo...": el gesto de Lionel Messi que emocionó a Sofi Martínez tras los polémicos rumores

"No tienen ningún tipo de sentido, son todas mentiras. A veces yo prefiero no decir nada porque sé que trabajando uno demuestra que está todo bien y que no existe nada de lo que dicen. Él no tiene por qué saludar como para aclarar nada y, sin embargo, lo hizo solamente para dejar en claro que obviamente no hay ningún problema y, al contrario, estamos haciendo nuestro trabajo como siempre", concluyó de manera contundente.

La madurez con la que ambos profesionales manejaron la situación fue celebrada de inmediato por sus colegas en Buenos Aires. Desde los estudios centrales del canal, le transmitieron total tranquilidad a la conductora en el cierre de la jornada mundialista.

"Chofa, me pone feliz por vos. El '10' es recontra generoso, de verdad me pone muy feliz por vos", le expresaron, cerrando una de las postales más comentadas de los 16avos de final.