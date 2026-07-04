"Si te saludo...": el gesto de Lionel Messi que emocionó a Sofi Martínez tras los polémicos rumores
La periodista de Telefe había quedado en el centro de las polémicas por versiones que el capitán se encargó de desactivar de forma contundente.
La agónica clasificación de la Selección Argentina ante Cabo Verde dejó tela para cortar tanto dentro como fuera de la cancha. En una zona mixta colmada de medios internacionales tras el partido, Lionel Messi protagonizó un gesto sumamente significativo con la periodista Sofía Martínez.
Al parecer el 10 está en todos los detalles, y esta vez tuvo un gesto diseñado especialmente para ponerle punto final a las falsas versiones mediáticas que circularon durante la semana.
En los días previos, diversos programas de espectáculos habían instalado el rumor de que Martínez supuestamente tenía "vedado" el acceso a los futbolistas de la Scaloneta debido a supuestos celos dentro del entorno de las parejas del plantel. Ante esta ola de comentarios sin fundamento, Messi decidió utilizar su enorme exposición para respaldar el trabajo de la cronista.
Al pasar frente al cordón de periodistas, el capitán divisó a la enviada de Telefe y frenó de manera exclusiva para saludarla cordialmente. Con una sonrisa cómplice pero con un tono de evidente fastidio hacia las especulaciones falsas, el capitán lanzó una frase que desactivó todo el trasfondo mediático: "Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo".
La emoción de Sofi Martínez tras el respaldo de Lionel Messi
Minutos después de haber obtenido el valioso testimonio del astro rosarino, Sofía Martínez retomó el contacto con sus compañeros en el piso de Telefe y se mostró visiblemente conmovida y emocionada por la actitud del futbolista.
"Valoro mucho el gesto que tuvo Lionel Messi recién, lo valoro un montón porque ese saludo tiene que ver con algunos ruidos que se generan en la semana y que no corresponden", arrancó explicando la periodista con la voz quebrada.
"No tienen ningún tipo de sentido, son todas mentiras. A veces yo prefiero no decir nada porque sé que trabajando uno demuestra que está todo bien y que no existe nada de lo que dicen. Él no tiene por qué saludar como para aclarar nada y, sin embargo, lo hizo solamente para dejar en claro que obviamente no hay ningún problema y, al contrario, estamos haciendo nuestro trabajo como siempre", concluyó de manera contundente.
La madurez con la que ambos profesionales manejaron la situación fue celebrada de inmediato por sus colegas en Buenos Aires. Desde los estudios centrales del canal, le transmitieron total tranquilidad a la conductora en el cierre de la jornada mundialista.
"Chofa, me pone feliz por vos. El '10' es recontra generoso, de verdad me pone muy feliz por vos", le expresaron, cerrando una de las postales más comentadas de los 16avos de final.
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