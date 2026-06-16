Messi y una marca inédita: alcanzará los 200 partidos con Argentina en pleno Mundial 2026

Su recorrido mundialista comenzó en Alemania 2006, cuando era apenas una joven promesa que empezaba a mostrar su talento al planeta. En aquella edición marcó su primer gol en la Copa del Mundo durante la histórica goleada frente a Serbia y Montenegro. Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, tuvo destacadas actuaciones, aunque no logró convertir.

El siguiente gran salto llegó en Brasil 2014. Allí se transformó en el líder futbolístico de una Argentina que alcanzó la final. Durante ese torneo les marcó a Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria, desempeñando un papel decisivo en la clasificación a las instancias decisivas.

messi

En Rusia 2018 volvió a dejar su sello frente a Nigeria, mientras que Qatar 2022 representó la culminación de una historia largamente perseguida. En territorio qatarí convirtió goles ante Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y dos veces frente a Francia en la final que le permitió levantar el trofeo más deseado de su carrera.

El desglose de los 200 partidos de Messi con la Selección Argentina

Los números que acompañan su trayectoria resultan impactantes. Antes del debut frente a Argelia acumula 199 encuentros internacionales, 117 goles y 61 asistencias con la selección mayor. Además, supera ampliamente los 16 mil minutos disputados y fue pieza fundamental en la obtención del Mundial 2022, las Copas América 2021 y 2024, y la Finalissima 2022.

La distribución de sus participaciones también refleja la magnitud de su legado. Suma 26 partidos en Copas del Mundo, 39 presencias en la Copa América y una enorme cantidad de encuentros en Eliminatorias Sudamericanas, competición en la que disputó 72 compromisos y dejó registros sobresalientes tanto en goles como en asistencias.