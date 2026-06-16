Messi y una marca inédita: alcanzará los 200 partidos con Argentina en pleno Mundial 2026
El capitán de la Selección Argentina sumará ante Argelia una cifra histórica que ningún futbolista había conseguido durante una Copa del Mundo.
La Selección Argentina pondrá en marcha este martes la defensa del título mundial frente a Argelia, pero el encuentro en Kansas City tendrá un ingrediente adicional que lo convertirá en una fecha inolvidable para la historia del fútbol. Lionel Messi alcanzará los 200 partidos con la camiseta argentina y se transformará en el primer jugador que llega a esa cifra durante la disputa de una Copa del Mundo.
El capitán albiceleste volverá a ser protagonista de una marca que parece destinada exclusivamente a él. A sus 39 años, iniciará su sexto Mundial consecutivo y agregará un nuevo capítulo a una trayectoria que ya lo ubica entre los futbolistas más importantes de todos los tiempos.
A lo largo de la historia de los Mundiales hubo numerosos casos de jugadores que alcanzaron los 100 encuentros internacionales durante el torneo. Sin embargo, nadie había llegado a la barrera de los 200 partidos defendiendo a su selección en el contexto de una Copa del Mundo. La "Pulga" romperá esa frontera apenas ruede la pelota ante el conjunto africano.
Messi va a romper otro récord hoy: 200 partidos con la celeste y blanca
La dimensión del récord cobra aún más valor al repasar todo lo que construyó con la camiseta argentina. El rosarino ya es el futbolista con más presencias en la historia de la Selección, además de ser el máximo goleador y el máximo asistidor. También integra el selecto grupo de jugadores más ganadores del combinado nacional, compartiendo ese privilegio con Ángel Di María gracias a las seis consagraciones obtenidas.
Su recorrido mundialista comenzó en Alemania 2006, cuando era apenas una joven promesa que empezaba a mostrar su talento al planeta. En aquella edición marcó su primer gol en la Copa del Mundo durante la histórica goleada frente a Serbia y Montenegro. Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, tuvo destacadas actuaciones, aunque no logró convertir.
El siguiente gran salto llegó en Brasil 2014. Allí se transformó en el líder futbolístico de una Argentina que alcanzó la final. Durante ese torneo les marcó a Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria, desempeñando un papel decisivo en la clasificación a las instancias decisivas.
En Rusia 2018 volvió a dejar su sello frente a Nigeria, mientras que Qatar 2022 representó la culminación de una historia largamente perseguida. En territorio qatarí convirtió goles ante Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y dos veces frente a Francia en la final que le permitió levantar el trofeo más deseado de su carrera.
El desglose de los 200 partidos de Messi con la Selección Argentina
Los números que acompañan su trayectoria resultan impactantes. Antes del debut frente a Argelia acumula 199 encuentros internacionales, 117 goles y 61 asistencias con la selección mayor. Además, supera ampliamente los 16 mil minutos disputados y fue pieza fundamental en la obtención del Mundial 2022, las Copas América 2021 y 2024, y la Finalissima 2022.
La distribución de sus participaciones también refleja la magnitud de su legado. Suma 26 partidos en Copas del Mundo, 39 presencias en la Copa América y una enorme cantidad de encuentros en Eliminatorias Sudamericanas, competición en la que disputó 72 compromisos y dejó registros sobresalientes tanto en goles como en asistencias.
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