La historia detrás de la foto más viral de Lionel Messi y de la historia

"Casi quedé atrapado, pero quedé atrapado en el lugar preciso. Creo que la mayoría de nosotros (los fotógrafos) somos honestos, siempre necesitamos un poco de suerte, y yo tuve suerte el domingo a la noche", contó Botterill sobre la estampida de colegas que avanzó siguiendo a Messi.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

El golpe de suerte de Botterill empezó cuando él y sus colegas se repartieron los espacios del Estadio de Lusail para capturar el festejo argentino desde diferentes ángulos.

Tras la entrega de premios Messi y el resto de la Selección se abrazaron a los suyos, pero luego volvieron a acercarse a la hinchada. El Capitán quedó un rato justo donde estaba Botterill.

"Messi simplemente estaba ahí y no se movía mucho", explicó el fotógrafo, quien se refirió a las poses de Messi sosteniendo la copa del mundo "con una mano, con las dos", encaramado sobre los hombros del Kun Agüero.

La foto, que hasta este jueves tiene 71.867.575 de "likes" en Instagram, fue una sorpresa hasta para su autor.

"No teníamos idea de lo que iba a pasar al final. Podés hacer planes para cuando levantan la copa, pero no para la vuelta y no sabés cuán caótica va a ser. Yo estaba bastante cerca suyo, probablemente a dos metros como máximo", recordó.

"Es una sensación rara, un poco surreal, te decís: 'A la mier...', está justo donde lo querés, y eso no pasa seguido. Hasta sus manos estaban levantadas, creo que levantaba la copa y sonreía, definitivamente tuvo su momento con la hinchada", convino.

El recuerdo de México '86

Botterill empezó su carrera como fotógrafo deportivo en el Mundial de México '86, donde Argentina logró su segundo título, de la mano de Diego Maradona.

Y 36 años más tarde, ahí estaba de nuevo, cubriendo una final del mundo que también ganó Argentina. Apenas logró retratar el "momento con la hinchada" el fotógrafo conectó su cámara a la red y le envió la imagen a su hijo mayor, que justo estaba encargado de la edición en el medio donde trabajan.

"Te edité la foto, papá, es una foto bastante buena", le dijo el hijo de Botterill a su padre, quien con sus años de experiencia sabía que había logrado un buen trabajo.

Días más tarde Lionel Messi compartió la imagen de Botterill aunque recortada de un modo que el fotógrafo no necesariamente aprobó, pero que se perdona en medio del caos.

Sobre su foto, Botterill reconoció: "Tiene ese impacto, ¿no? Tiene la cara exultante, la alegría, la copa y se ve caótica".