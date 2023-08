"Queremos a Messi": el gesto cómplice de la Pulga tras escuchar el pedido de los hinchas

Si bien Las Garzas comenzaron ganando gracias al tanto del paraguayo Diego Gómez, los aficionados se mostraron impacientes y pidieron por la presencia del 10 en el campo de juego. Ante esto, el astro mundial no pudo resistirse y una pícara sonrisa se dibujó en su rostro tras escuchar un "We want Messi" ("Queremos a Messi") que la tribuna gritaba sin parar.