Revelaron detalles desconocidos de por qué Messi no renovó en el Barcelona

Por primera vez, el empresario Jaume Roures dio detalles de lo que pasó en los encuentros que mantuvieron el presidente del Barcelona, Joan Laporta, y el titular de La Liga, Javier Tebas, reveló detalles desconocidos de por qué se truncó la continuidad de Leo en el conjunto blaugrana. “Estuve en varias reuniones y en una de ellas estaba el contrato estaba encima de la mesa. Él estaba de vacaciones en Miami aún y estaban discutiendo si en lugar de esperar a que volviera, alguien iba allí para que firmara”, contó en diálogo con el programa Carrusel Deportivo de Cadena Ser.

Y agregó: “El contrato estaba redactado y aceptado", y ante la pregunta de por qué no se concretó la firma del mismo, señaló: "Creo que se conjuntaron razones económicas y razones personales, y no pondría la mano en el fuego en cuanto a cuál era la más importante de las dos. Me parece en cualquier caso que no hubo sólo razones económicas”.

messi salida de barcelona

Es importante recordar que siempre se mantuvo la versión de que la no continuidad de Messi estaba vinculado a los problemas financieros que atravesaba el club catalán.