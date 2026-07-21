Lapidaria reacción de argentinos a la burla de Rosalía por la derrota ante España: "Pedazo de careta"

En tanto, muchos apuntaron los shows que Rosalía dará a principios de agosto en Buenos Aires: "Qué feo, a una semana de tu show en Buenos Aires, en el país que te recibió con los brazos abiertos cuando el mundo te daba la espalda"; y "Ojalá las 'perlas' devuelvan todas las entradas de los conciertos que tenés en su país".

En tanto, muchos señalan que hay fanáticos devolviendo sus entradas, en repudio a lo que hizo la artista. Sin lugar a dudas, esto afectó a Rosalía, que decidió revertir su republicación de Mia Khalifa.