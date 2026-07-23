Mía Khalifa volvió a cargar contra la Selección Argentina y se burló de Enzo Fernández

Durante el torneo también popularizó la expresión "VARgentina", una muletilla utilizada por algunos usuarios para insinuar supuestos beneficios arbitrales a favor del seleccionado argentino, una postura que alimentó aún más el malestar entre los hinchas.

Como si eso no alcanzara, días atrás protagonizó otro episodio que tuvo gran repercusión cuando Rosalía compartió en TikTok un video suyo en tono burlón sobre la derrota argentina. La cantante española terminó eliminando la publicación y pidió disculpas por el malestar generado, aunque Khalifa nunca retrocedió en sus comentarios.