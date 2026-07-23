Mía Khalifa volvió a cargar contra la Selección Argentina y se burló de Enzo Fernández
La influencer libanesa compartió una publicación dedicada al mediocampista argentino y reavivó la controversia con los hinchas.
La relación entre Mía Khalifa y los fanáticos argentinos parece no tener tregua. Después de celebrar con efusividad la victoria de España en la final del Mundial 2026, la influencer volvió a apuntar contra la Albiceleste y esta vez eligió a Enzo Fernández como destinatario de una publicación que rápidamente se volvió viral.
A través de su cuenta en X, la ex actriz de cine para adultos compartió dos imágenes del volante surgido de River. En una de ellas aparece festejando el gol convertido frente a Inglaterra en las semifinales con su característico gesto del Topo Gigio. En la otra se lo ve dejando el campo de juego tras ser expulsado durante la definición ante España.
La yuxtaposición de ambas postales fue interpretada por miles de usuarios como una ironía dirigida al campeón del mundo y provocó un inmediato revuelo en las plataformas digitales, donde los comentarios en su contra volvieron a multiplicarse.
No es la primera vez que Khalifa queda envuelta en una controversia por sus publicaciones relacionadas con la Argentina. A lo largo del Mundial manifestó en reiteradas oportunidades su respaldo a los rivales del conjunto de Lionel Scaloni y convirtió sus redes sociales en una tribuna desde la que lanzó reiteradas chicanas hacia la Albiceleste.
Incluso, antes de la final, sorprendió al revelar que había apostado un millón de dólares por una victoria de España. Consumada la consagración del seleccionado europeo, mostró el ticket ganador y contó que la jugada le reportó una ganancia cercana a los 650 mil dólares, una cifra que exhibió con evidente satisfacción.
Durante el torneo también popularizó la expresión "VARgentina", una muletilla utilizada por algunos usuarios para insinuar supuestos beneficios arbitrales a favor del seleccionado argentino, una postura que alimentó aún más el malestar entre los hinchas.
Como si eso no alcanzara, días atrás protagonizó otro episodio que tuvo gran repercusión cuando Rosalía compartió en TikTok un video suyo en tono burlón sobre la derrota argentina. La cantante española terminó eliminando la publicación y pidió disculpas por el malestar generado, aunque Khalifa nunca retrocedió en sus comentarios.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario