Rosalía indignó a sus fans al compartir un video de Mia Khalifa por el festejo de España

La final del Mundial 2026 sigue dando de qué hablar, ya no tanto por la caravana de España en Madrid o el recibimiento de la Selección Argentina en Ezeiza, sino por los comentarios adyacentes, sobre todo online. El caso más reciente fue el de la actriz Mia Khalifa, que compartió un video en Tik Tok con una canción de Rosalía y la cantante española le devolvió la gentileza en su propio perfil.