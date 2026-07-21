Masiva campaña de cancelación contra Rosalía: piden que devuelvan las entradas para sus shows en Buenos Aires
Luego de que Rosalía se subiera a un posteo que burlaba a la Argentina por su derrota ante España, la artista quedó en el ojo de la tormenta.
Tras la coronación de España como campeón del mundo, Rosalía quedó en el ojo de la tormenta por una actitud que dejó en jaque a sus fans argentinos: la artista compartió un video de Mia Khalifa donde sonaba "La Perla" (su canción) y decía: "así es como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas".
Por supuesto, al momento de hablar de "perlas" Khalifa se refería a la Selección Argentina y todo el país que sufrió la derrota en la final del Mundial 2026.
Cabe señalar que, en España, la expresión "ser un perla" o "ser una perla" se utiliza de forma irónica o sarcástica. Aunque en sentido literal una perla es algo hermoso y de gran valor, la sabiduría popular española dio vuelta el término para calificar de manera despectiva a una persona que es caradura, tramposa o de poco fiar.
De hecho, Rosalía habla de una especie de "narcisista" en su canción, calificándolo como "perla".
Masiva cancelación a Rosalía: piden que devuelvan las entradas para sus shows en Buenos Aires
En el marco de su gira LUX Tour 2026, Rosalía se presentará en cuatro fechas consecutivas en el Arena de Buenos Aires: sábado 1 de agosto, domingo 2 de agosto, martes 4 de agosto y jueves 6 de agosto de 2026.
Tras lo sucedido, los propios fans argentinos de Rosalía se enardecieron y comenzaron a devolver los tickets para sus conciertos.
La reacción de los argentinos a la burla de Rosalía por la final ante España
Inmediatamente después de que la artista republicó el video en cuestión, su TikTok se inundó de comentarios negativos liquidándola: "Después no vengas a hacer promo a Argentina"; "Al final sos una hipócrita, qué lástima"; "Pedazo de careta"; y "Más sensibilidad a tu público argentino que pagó para verte en dos semanas", fueron los primeros mensajes.
A los que se sumaron los siguientes: "Pero después para venir a promocionar tu álbum a Argentina no tenés problema, ¿no? Por lo menos tené un poquito de respeto por todos los fans que pagaron cientos de miles de pesos para verte en dos semanas, caradura"; "Pelotuda a pedal"; "Qué decepción, Rosalía. Al final, la perla terminaste siendo vos con Argentina que te dio mucho. Esta sí no me la vi venir de vos", entre otros.
En tanto, muchos apuntaron los shows que Rosalía dará a principios de agosto en Buenos Aires: "Qué feo, a una semana de tu show en Buenos Aires, en el país que te recibió con los brazos abiertos cuando el mundo te daba la espalda"; y "Ojalá las 'perlas' devuelvan todas las entradas de los conciertos que tenés en su país".
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