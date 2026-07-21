Masiva campaña de cancelación contra Rosalía: piden que devuelvan las entradas para sus shows en Buenos Aires

Tras lo sucedido, los propios fans argentinos de Rosalía se enardecieron y comenzaron a devolver los tickets para sus conciertos.

La reacción de los argentinos a la burla de Rosalía por la final ante España

Inmediatamente después de que la artista republicó el video en cuestión, su TikTok se inundó de comentarios negativos liquidándola: "Después no vengas a hacer promo a Argentina"; "Al final sos una hipócrita, qué lástima"; "Pedazo de careta"; y "Más sensibilidad a tu público argentino que pagó para verte en dos semanas", fueron los primeros mensajes.

A los que se sumaron los siguientes: "Pero después para venir a promocionar tu álbum a Argentina no tenés problema, ¿no? Por lo menos tené un poquito de respeto por todos los fans que pagaron cientos de miles de pesos para verte en dos semanas, caradura"; "Pelotuda a pedal"; "Qué decepción, Rosalía. Al final, la perla terminaste siendo vos con Argentina que te dio mucho. Esta sí no me la vi venir de vos", entre otros.

En tanto, muchos apuntaron los shows que Rosalía dará a principios de agosto en Buenos Aires: "Qué feo, a una semana de tu show en Buenos Aires, en el país que te recibió con los brazos abiertos cuando el mundo te daba la espalda"; y "Ojalá las 'perlas' devuelvan todas las entradas de los conciertos que tenés en su país".