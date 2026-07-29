Qué sanciones evalúa FIFA tras la bandera de Malvinas de la Selección Argentina y los incidentes de la final
Tras lo sucedido en el Mundial 2026, la FIFA abrió un expediente disciplinario para verificar si el accionar configura una infracción a sus normativas vigentes.
La FIFA encendió las alarmas disciplinarias al abrir una causa contra la AFA y la Selección Argentina. Bajo la lupa de la Comisión Disciplinaria quedó el despliegue de un cartel con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", mostrado durante la celebración posterior al triunfo ante Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo.
La bandera, improvisada por hinchas sobre una sábana de hotel, fue arrojada a la cancha tras el silbatazo final. Sin dudarlo, varios futbolistas la tomaron del césped y la exhibieron con orgullo de cara a la tribuna en pleno festejo. Este gesto, aunque patriótico, terminó generando una polémica ola de repercusiones.
En simultáneo, el ente regulador del fútbol abrió expedientes sancionatorios individuales dirigidos a los futbolistas Leandro Paredes, Thiago Almada y Nahuel Molina, así como también a Roberto Ayala, parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, por los incidentes tras el pitazo final en el partido definitivo ante España.
Las posibles sanciones de FIFA a la Selección Argentina y la AFA tras el Mundial 2026
Si la comisión disciplinaria concluye que hubo una falta, el abanico de penalizaciones va desde una simple llamada de atención hasta sanciones económicas o medidas de mayor alcance. De acuerdo con las normativas vigentes, los montos económicos suelen rondar o sobrepasar los 15.000 dólares, evaluando siempre la entidad de la falta, el historial de sanciones y el grado de responsabilidad asignado a la Asociación del Fútbol Argentino.
En paralelo, la entidad rectora evaluará el rol individual de los jugadores en lo sucedido. La clave del expediente estará en precisar si existió aval o logística por parte de la AFA en la muestra de la pancarta, o si respondió a una iniciativa aislada de la tribuna.
En caso de que se compruebe que la federación no tuvo injerencia ni promovió la acción, ese factor podría atenuar el dictamen definitivo.
Entre los desenlaces previsibles figuran una amonestación por escrito, una multa monetaria a la AFA o castigos administrativos complementarios si se atribuye culpa institucional.
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