Mientras busca salir de Boca a Estudiantes, Marcos Rojo hizo un llamativo posteo en redes

En la primera historia, el ex capitán del Xeneize mostró una foto suya entrenando acompañado por la letra del tema "Ahora y Siempre" de Quevedo: “Pero estoy haciendo lo que me hace feliz y lo que me duele a mí me da poder. Tengo a mami tranquila, la mente tranquila y la mala vibra not found”.

image

En la segunda, eligió "Cuando Me Ven" de Myke Towers, con un mensaje todavía más fuerte: “Sin la ayuda de ustedes yo progresé. (...) Me celan porque como yo quieren ser y no pueden ni volviendo a nacer”. Aunque no hubo destinatarios directos, las publicaciones no pasaron desapercibidas entre los hinchas y en el mundo Boca, en un contexto donde su salida parece inminente.

image

El interés de Estudiantes y la postura de Verón por Marcos Rojo

En paralelo, Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, confirmó públicamente que habló con Rojo para evaluar su posible regreso: “Tuve una conversación con Marcos. Encima comparto un grupo, campeones de la Copa Libertadores. Conmigo no es personal, no es el problema”, contó en diálogo con el canal de streaming 0221.

Sin embargo, Verón también fue claro sobre los obstáculos que aún persisten: “Tiene que aclarar cuestiones con el hincha. Él hizo saber que quiere volver. Tienen que pasar un montón de cosas en el medio, no sé si una de esas tiene que ser pedir disculpas”.

Rojo fue criticado por parte de la hinchada del Pincha por actitudes pasadas, y la barra brava del club, Los Leales, publicó recientemente un mensaje tratándolo de traidor. Pese a eso, Verón expresó una mirada conciliadora: “A Marcos lo conozco desde que era alcanzapelotas. Hubo otros casos en el club donde no hubo tantas represalias. Eran otros tiempos”.

Mientras tanto, el defensor aguarda novedades. No juega oficialmente desde abril y su ciclo en Boca parece terminado. El regreso a Estudiantes, aunque emocionalmente cargado, podría ser su último gran paso en el fútbol argentino.