Miguel Ángel Russo sigue en reposo y Boca se entrena antes del duelo con Rosario Central
El entrenador del Xeneize aún no volvió tras su internación por una infección urinaria y Claudio Úbeda conduce las prácticas. Su presencia ante el Canalla está en duda.
El plantel profesional de Boca volvió a los entrenamientos este martes en el predio de Ezeiza, pero lo hizo nuevamente sin la presencia de Miguel Ángel Russo. El DT todavía no recibió el visto bueno médico para retomar sus funciones tras la infección urinaria que lo obligó a permanecer internado tres noches en el Instituto Fleni.
Russo recibió el alta el pasado viernes, luego de un tratamiento con medicación e hidratación por suero. Si bien se mostró de buen ánimo y estable durante su internación, los médicos le recomendaron mantener reposo absoluto en su domicilio. El lunes regresó al sanatorio para controles y le ratificaron la indicación de no retomar la actividad todavía.
Claudio Úbeda al frente de los entrenamientos de Boca pensando en Rosario Central
En ausencia de Russo, los trabajos del primer equipo están a cargo de Claudio Úbeda, su principal colaborador, quien comanda las prácticas mientras aguardan por la evolución del DT que no tiene confirmada la presencia para estar en el banco de suplentes cuándo el Xeneize se mida ante Rosario Central en uno de los partidos más atrapantes de la fecha ocho del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos son animadores de sus zonas y este partido podría ser el puntapíe inicial para encaminarse a la recta final del campeonato.
El próximo compromiso de Boca en el Torneo Clausura 2025
El Xeneize visitará a Rosario Central el domingo 14, en la octava fecha del Torneo Clausura, una vez finalizada la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La presencia de Russo en el banco de suplentes aún es una incógnita.
