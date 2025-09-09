Miguel Ángel Russo sigue en reposo y Boca se entrena antes del duelo con Rosario Central

Claudio Úbeda al frente de los entrenamientos de Boca pensando en Rosario Central

En ausencia de Russo, los trabajos del primer equipo están a cargo de Claudio Úbeda, su principal colaborador, quien comanda las prácticas mientras aguardan por la evolución del DT que no tiene confirmada la presencia para estar en el banco de suplentes cuándo el Xeneize se mida ante Rosario Central en uno de los partidos más atrapantes de la fecha ocho del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos son animadores de sus zonas y este partido podría ser el puntapíe inicial para encaminarse a la recta final del campeonato.