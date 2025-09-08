Miguel Ángel Russo sigue en reposo: cuándo volverá a dirigir los entrenamientos de Boca

Boca atraviesa un buen presente futbolístico, con tres triunfos consecutivos, y el próximo domingo visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, desde las 17.30. El equipo marcha tercero en la Zona A del Torneo Clausura y segundo en la tabla anual. Uno de los grandes objetivos es intentar sumar de a tres ante el Canalla para dar uno de los grandes golpes del torneo y acomodarse en la recta final de una competencia que promete mucho entusiasmo.

Embed