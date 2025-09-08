Miguel Ángel Russo sigue en reposo: cuándo volverá a dirigir los entrenamientos de Boca
El DT, de 69 años, evoluciona tras una infección urinaria que lo mantuvo internado la semana pasada. Claudio Úbeda continúa al frente de las prácticas.
Miguel Ángel Russo todavía no retomará los entrenamientos de Boca tras haber estado internado por una infección urinaria. El técnico, de 69 años, evoluciona favorablemente y permanece en su casa para continuar con el reposo indicado por los médicos. Mientras tanto, Claudio Úbeda y su cuerpo de trabajo siguen al mando de las prácticas del plantel.
El entrenador, de 69 años, recibió el alta médica el viernes pasado tras permanecer varios días en observación. A pesar de la mejora y de su buen estado anímico, los especialistas recomendaron mantener la cautela y evitar un regreso apresurado. Por esa razón, aún se desconoce cuándo volverá a dirigir los entrenamientos xeneizes.
Russo fue hospitalizado tras realizarse estudios de rutina que detectaron una bacteria. Durante su estadía en la clínica recibió la visita de su hijo Ignacio —delantero de Tigre— y de su ayudante de campo, Claudio Úbeda. Además, entrenadores como Guillermo Barros Schelotto y Gustavo Alfaro le enviaron mensajes de pronta recuperación.
Boca piensa en Rosario Central por una nueva fecha del Torneo Clausura 2025
Mientras el DT se recupera para poder estar al 100% desde lo anímico, las prácticas del plantel xeneize se desarrollan con normalidad bajo la conducción de Úbeda y el resto del cuerpo técnico: Juvenal Rodríguez, Adrián Gerónimo, Cristian Aquino y Cristian Muñoz. Russo sigue de cerca la planificación desde su casa.
Boca atraviesa un buen presente futbolístico, con tres triunfos consecutivos, y el próximo domingo visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, desde las 17.30. El equipo marcha tercero en la Zona A del Torneo Clausura y segundo en la tabla anual. Uno de los grandes objetivos es intentar sumar de a tres ante el Canalla para dar uno de los grandes golpes del torneo y acomodarse en la recta final de una competencia que promete mucho entusiasmo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario