Miguel Ángel Russo permanece en observación: no participó de la práctica de Boca
El entrenador de 69 años pasó la noche en el centro médico y los cuerpos técnicos alternativos se hicieron cargo de la jornada, mientras se aguarda su posible alta.
Miguel Ángel Russo volvió a ausentarse de la práctica matutina de Boca, manteniendo en vilo a cuerpo técnico, jugadores y fanáticos del club. El director técnico de 69 años permaneció internado durante la noche en el centro médico, y durante la jornada los médicos evaluarán si puede recibir el alta y reincorporarse a los entrenamientos.
Mientras tanto, la conducción de la práctica quedó a cargo de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes también asumirían la dirección del equipo en caso de que Russo no pueda estar presente en el partido de este sábado ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2025, programado para las 19 en Florencio Varela.
De acuerdo con fuentes de Doble Amarilla, se espera que las recomendaciones médicas sean similares a las indicadas antes del cruce con Rosario Central: reposo absoluto y no dirigir el encuentro. Este control se realiza luego de que Russo asistiera al sanatorio para estudios programados, tras haber recibido el alta médica el pasado lunes después de una internación breve por deshidratación.
La continuidad de la supervisión médica responde a un historial reciente de episodios de salud delicada que generaron atención dentro del club y de los medios. El equipo dirigido por “Sifón” continúa con los entrenamientos y, por ahora, mantendría el mismo once que igualó ante Central Córdoba en La Bombonera.
Los antecedentes de las internaciones de Miguel Ángel Russo
El antecedente más reciente indica que, el lunes pasado, Russo fue hospitalizado en la clínica Fleni para chequeos programados. Los médicos detectaron signos de debilidad y aplicaron suero, aunque pudo regresar a su domicilio el mismo día.
Cabe recordar que a principios de septiembre, el DT había estado internado durante una semana por una infección urinaria que se complicó debido a sus antecedentes médicos, obligándolo a perder entrenamientos y reincorporarse justo antes del encuentro frente a Rosario Central.
El propio entrenador se mostró crítico con las versiones mediáticas sobre su estado de salud, afirmando tras el partido con Rosario Central: “Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo”.
