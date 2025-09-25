Miguel Ángel Russo permanece en observación: no participó de la práctica de Boca

russo riquelme

Los antecedentes de las internaciones de Miguel Ángel Russo

El antecedente más reciente indica que, el lunes pasado, Russo fue hospitalizado en la clínica Fleni para chequeos programados. Los médicos detectaron signos de debilidad y aplicaron suero, aunque pudo regresar a su domicilio el mismo día.

Cabe recordar que a principios de septiembre, el DT había estado internado durante una semana por una infección urinaria que se complicó debido a sus antecedentes médicos, obligándolo a perder entrenamientos y reincorporarse justo antes del encuentro frente a Rosario Central.

El propio entrenador se mostró crítico con las versiones mediáticas sobre su estado de salud, afirmando tras el partido con Rosario Central: “Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo”.