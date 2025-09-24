Nueva alerta en Boca: Miguel Ángel Russo quedó internado en observación tras un chequeo médico
El DT xeneize, de 69 años, pasó la tarde en una clínica porteña por un control tras sufrir deshidratación y permanecerá internado por precaución.
Boca realizó este miércoles por la tarde un entrenamiento en la Bombonera, pero Miguel Ángel Russo no estuvo presente. El entrenador se trasladó a una clínica porteña para realizarse un chequeo médico programado tras el cuadro de deshidratación que padeció el lunes y que lo había mantenido internado durante 24 horas.
Según indicaron sus médicos, el entrenador pasará la noche en observación, tal como estaba planificado de antemano. A principios de septiembre, el DT había permanecido internado durante cinco días en el sanatorio Fleni por una infección urinaria, de la que logró recuperarse y volver a dirigir al equipo.
El lunes volvió a ser atendido por un nuevo episodio de deshidratación. Fue estabilizado con suero y recibió el alta al día siguiente, cuando ya se reincorporó a los entrenamientos en el predio de Ezeiza.
Claudio Úbeda al mando y el once de Boca para Florencio Varela
Ante la ausencia del técnico principal este miércoles, Claudio Úbeda tomó el mando del plantel en la práctica formal de fútbol que suele definir la formación titular. Todo indica que Russo mantendría el mismo equipo que empató ante Central Córdoba, con:
- Agustín Marchesín;
- Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco;
- Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios;
- Miguel Merentiel y Milton Giménez.
La salud de Miguel Ángel Russo, bajo control y mucha tranquilidad en Boca
Russo, que en 2017 fue diagnosticado con cáncer de vejiga y luego con un tumor en la próstata, es paciente oncológico e inmunodeprimido. Por ese motivo, su estado de salud requiere controles constantes, especialmente en un período marcado por bajas temperaturas que afectan su bienestar.
Este sábado, Boca visitará a Defensa y Justicia en el estadio Tito Tomaghello, por la décima fecha del Torneo Clausura. La misión del Xeneize es seguir sumando para clasificar a la próxima Copa Libertadores a través de la Tabla Anual y sostener el invicto que tiene en los úlitmos seis partidos.
