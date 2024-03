La explicación de Miguel Borja sobre su curioso festejo de gol ante Independiente Rivadavia: "200 pepinelis"

LA EXPLICACIÓN DE MIGUEL BORJA SOBRE SU FESTEJO DE GOL

El colombiano festejó con una camiseta del Millonario que llevaba una inscripción muy particular: “200 Pepinelis”. Después del encuentro el propio goleador se encargó de explicar esta curiosa frase que había tomado por sorpresa a todos los hinchas en el estadio Monumental.

“Es un dicho de Tierra Alta, mi pueblo. Mi amigo Gerardo me dijo que quería que le pusiera eso”, comenzó diciendo el jugador. Y además, agregó: “Siempre que voy a jugar me dice que tengo que anotar un pepineli, dos pepinelis o tres. En realidad llegué a 202 goles. El gol 200 fue allá en Córdoba, pero no la quise sacar. Quería que fuese acá en El Monumental”.

Embed ¡OJO QUE SON 202! Borja y su historia de los "pepinelis": de Tierralta al Más Monumental sin escalas.



