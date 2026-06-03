Tim Payne habló con Luzu TV y sorprendió al revelar qué conoce del fútbol argentino
Tim Payne, el futbolista neozelandés que se volvió viral entre los argentinos, habló con Nicolás Occhiato y mencionó a Boca y River en su entrevista.
A pocos días del inicio del Mundial 2026, Tim Payne se convirtió en un fenómeno viral entre los hinchas argentinos. El lateral de Nueva Zelanda pasó de tener una repercusión limitada fuera de su país a sumar miles de seguidores en las redes sociales gracias a una campaña impulsada por usuarios argentinos.
En ese contexto, Nicolás Occhiato decidió llamarlo en vivo durante una emisión de Nadie dice nada, el programa que conduce en Luzu TV. Payne atendió el teléfono y mantuvo una charla con el equipo, que contó con Marcos Giles como intermediario para facilitar la comunicación en inglés.
Durante la entrevista, el defensor se mostró sorprendido por el impacto que tuvo entre los argentinos y reconoció que todavía intenta entender lo sucedido: “Ha sido una locura. La última semana y estos días fueron una locura. No podía creerlo”, afirmó cuando fue consultado sobre el crecimiento repentino de su popularidad en redes sociales.
El futbolista de Nueva Zelanda se transformó en tendencia en distintas plataformas y comenzó a recibir miles de mensajes provenientes de Argentina, algo que generó una repercusión inesperada incluso para él. Además, habló sobre la preparación de su selección para la Copa del Mundo y se refirió a la reciente derrota por 4-0 ante Haití en un amistoso: “No fue nuestra mejor actuación, pero estamos aquí entrenando y preparándonos para el Mundial, que es el torneo más importante del mundo”, explicó.
Tim Payne habló con Luzu TV y sorprendió al revelar qué conoce del fútbol argentino
La respuesta sobre Boca y River que hizo reír a todos
Uno de los momentos más comentados de la charla llegó cuando los conductores le preguntaron qué conocía de Argentina. La respuesta fue breve, pero suficiente para generar sonrisas en el estudio y en las redes sociales: “Conozco a Boca. También a River”, respondió Payne. La mención a los dos clubes más populares del país fue celebrada por los integrantes del programa y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas.
Mientras Nueva Zelanda se prepara para disputar el Mundial 2026, Payne disfruta de una notoriedad inesperada que lo convirtió, al menos por unos días, en uno de los futbolistas más mencionados por los argentinos en la previa de la Copa del Mundo.
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