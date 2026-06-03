Tim Payne habló con Luzu TV y sorprendió al revelar qué conoce del fútbol argentino

Embed NOS ATENDIÓ TIM PAYNE pic.twitter.com/gCPWcF3Vc6 — NADIE DICE NADA (@nadiedicenada_) June 3, 2026

La respuesta sobre Boca y River que hizo reír a todos

Uno de los momentos más comentados de la charla llegó cuando los conductores le preguntaron qué conocía de Argentina. La respuesta fue breve, pero suficiente para generar sonrisas en el estudio y en las redes sociales: “Conozco a Boca. También a River”, respondió Payne. La mención a los dos clubes más populares del país fue celebrada por los integrantes del programa y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas.

Mientras Nueva Zelanda se prepara para disputar el Mundial 2026, Payne disfruta de una notoriedad inesperada que lo convirtió, al menos por unos días, en uno de los futbolistas más mencionados por los argentinos en la previa de la Copa del Mundo.