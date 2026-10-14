Los antecedentes de Boca perdiendo como local en la ida de un cruce eliminatorio: cómo le fue después
El Xeneize perdió 0-1 en la Bombonera por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y deberá revertir la serie en Río de Janeiro.
Boca sufrió un duro golpe frente a Vasco da Gama en la Bombonera y quedó obligado a buscar una remontada como visitante para mantener vivo el sueño de conquistar la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Rodolfo Arruabarrena tendrá que afrontar un desafío exigente en Brasil, con el objetivo de revertir el resultado y conseguir el pasaje a la final.
Aunque el panorama es complicado, los antecedentes internacionales del Xeneize muestran que no sería la primera vez que debe recuperarse de una derrota en su estadio. A lo largo de su historia en la Copa Libertadores, la Supercopa, la Copa Mercosur y la Copa Sudamericana, perdió solamente tres veces el partido de ida de una serie eliminatoria como local.
Boca y la remontada histórica ante Paysandú en 2003
El antecedente más alentador se produjo en la Copa Libertadores de 2003. El 24 de abril, el equipo dirigido por Carlos Bianchi sufrió una inesperada derrota por 1-0 ante Paysandú de Brasil en el encuentro de ida de los octavos de final. La caída complicó las aspiraciones del conjunto argentino, pero la revancha en Belém terminó convirtiéndose en una de las grandes demostraciones de carácter de aquel equipo.
Boca ganó 4-2 como visitante y dio vuelta la serie con una actuación sobresaliente de Guillermo Barros Schelotto, autor de tres goles. Marcelo Delgado completó la cuenta para el Xeneize, que consiguió avanzar a los cuartos de final pese al resultado adverso de la Bombonera. Aquella campaña tuvo un desenlace inolvidable: el equipo de Bianchi terminó consagrándose campeón de América después de vencer a Santos en la final, con un contundente global de 5-1.
La caída ante Atlético Nacional que terminó con la eliminación
Sin embargo, durante ese mismo año Boca también experimentó el otro lado de este tipo de desafíos. En los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el Xeneize volvió a perder 1-0 en la Bombonera, esta vez frente a Atlético Nacional de Colombia.
La revancha se disputó dos semanas después en Medellín y el conjunto argentino no pudo repetir la remontada de la Libertadores. Atlético Nacional se impuso por 4-1 y dejó afuera al equipo de Bianchi. Javier Villarreal convirtió el único tanto de Boca en aquel encuentro, insuficiente para evitar la eliminación.
Arruabarrena ya logró revertir una serie con Boca en contra
El tercer antecedente tiene un protagonista que vuelve a aparecer en la historia actual: Rodolfo Arruabarrena. En 2014, cuando dirigía al conjunto de la Ribera, perdió 1-0 ante Deportivo Capiatá de Paraguay en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
La derrota en la Bombonera generó preocupación, pero el equipo consiguió reaccionar en la revancha disputada en Asunción. Con un gol de Jonathan Calleri, Boca ganó 1-0 y llevó la definición a los penales. En la tanda decisiva, el Xeneize se impuso por 4-3 y avanzó a los cuartos de final.
Los antecedentes de Boca tras perder la ida como local
Copa Libertadores 2003
- IDA: Boca 0-1 Paysandú
- VUELTA: Paysandú 2-4 Boca
Clasificó Boca
Copa Sudamericana 2003
- IDA: Boca 0-1 Atlético Nacional
- VUELTA: Atlético Nacional 4-1 Boca
Eliminado
Copa Sudamericana 2014
- IDA: Boca 0-1 Deportivo Capiatá
- VUELTA: Capiatá 0-1 Boca (3-4 en penales)
Clasificó Boca
Copa Sudamericana 2026
- IDA: Boca vs. Vasco da Gama
- VUELTA: Revancha en Brasil
A definir
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