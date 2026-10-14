Los antecedentes de Boca perdiendo como local en la ida de un cruce eliminatorio: cómo le fue después

La revancha se disputó dos semanas después en Medellín y el conjunto argentino no pudo repetir la remontada de la Libertadores. Atlético Nacional se impuso por 4-1 y dejó afuera al equipo de Bianchi. Javier Villarreal convirtió el único tanto de Boca en aquel encuentro, insuficiente para evitar la eliminación.

Arruabarrena ya logró revertir una serie con Boca en contra

El tercer antecedente tiene un protagonista que vuelve a aparecer en la historia actual: Rodolfo Arruabarrena. En 2014, cuando dirigía al conjunto de la Ribera, perdió 1-0 ante Deportivo Capiatá de Paraguay en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La derrota en la Bombonera generó preocupación, pero el equipo consiguió reaccionar en la revancha disputada en Asunción. Con un gol de Jonathan Calleri, Boca ganó 1-0 y llevó la definición a los penales. En la tanda decisiva, el Xeneize se impuso por 4-3 y avanzó a los cuartos de final.

Los antecedentes de Boca tras perder la ida como local

Copa Libertadores 2003

IDA: Boca 0-1 Paysandú

VUELTA: Paysandú 2-4 Boca

Clasificó Boca

Copa Sudamericana 2003

IDA: Boca 0-1 Atlético Nacional

VUELTA: Atlético Nacional 4-1 Boca

Eliminado

Copa Sudamericana 2014

IDA: Boca 0-1 Deportivo Capiatá

VUELTA: Capiatá 0-1 Boca (3-4 en penales)

Clasificó Boca

Copa Sudamericana 2026

IDA: Boca vs. Vasco da Gama

VUELTA: Revancha en Brasil

A definir