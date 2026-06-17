Mike Tyson volvió a rendirse ante Lionel Messi: el homenaje tras su noche histórica

No se trata de la primera vez que Tyson expresa públicamente su admiración por el rosarino. Durante el Mundial de Qatar 2022 ya había protagonizado una situación que llamó la atención del mundo deportivo. En aquel entonces, tras la polémica que involucró a Lionel Messi y al boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, Iron Mike salió en defensa del argentino.

La controversia surgió cuando una grabación dentro del vestuario argentino fue interpretada erróneamente por algunos sectores de la prensa mexicana, que acusaron a Messi de haber faltado el respeto a una camiseta de Andrés Guardado. A raíz de esa situación, Canelo lanzó duras declaraciones contra el capitán argentino, generando una enorme repercusión internacional.

canelo messi

Tyson no dudó en intervenir y respondió con una frase que se volvió viral. “Si se atreve a tocar a Messi, tendré que volver al ring”, había manifestado entonces, dejando en claro de qué lado estaba en aquella discusión.

La fascinación de Mike Tyson por Argentina

La admiración del exboxeador por Argentina tiene raíces profundas y está estrechamente vinculada con su relación de respeto y afecto hacia Maradona. Ambos compartieron historias personales marcadas por la fama, los orígenes humildes y los problemas que enfrentaron fuera del ámbito deportivo.

Esa identificación mutua generó un vínculo especial que quedó inmortalizado durante el recordado encuentro que protagonizaron en 2005 en el programa La Noche del Diez. Aquella vez, el 10 le obsequió una camiseta firmada con una dedicatoria especial que Tyson conserva como un verdadero tesoro.

Dos décadas después, esa misma camiseta reapareció para celebrar otra página memorable del fútbol argentino. Mientras la "Pulga" sigue ampliando su legado en la Copa del Mundo, figuras de distintas generaciones y disciplinas continúan rindiéndose ante su talento. Esta vez fue Tyson quien decidió homenajearlo, reafirmando una admiración que atraviesa fronteras y deportes.