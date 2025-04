Milan goleó al Inter de Lautaro Martínez en el clásico y jugará la final de la Copa Italia

El Rossonero, que atraviesa un gran presente futbolístico, se perfila como uno de los máximos candidatos a quedarse con el título y ahora esperará al ganador del duelo entre Bologna y Empoli para conocer a su rival en la gran final. Con esta victoria, el Milan no solo dejó afuera a su eterno rival, sino que también ilusiona a sus hinchas con volver a consagrarse en una competencia que no gana desde 2003.

Luka Jovic abrió el marcador para el Milan:

Doblete de Jovic para la clasificación del Milan:

GOAL: Jovic scores again for AC Milan Inter 0-2 Milan pic.twitter.com/4bsS6Udato

Tijjani Reijnders marcó el 3-0 para la locura en el clásico italiano:

El Neroazurro, liderado por Lautaro Martínez, buscará meterse en la definición e ir por su décimo trofeo. Llega como líder de la Serie A y semifinalista de la Champions League, donde enfrentará a Barcelona, aunque viene de una inesperada derrota ante Bologna en el torneo local.

El Rossonero, en cambio, atraviesa una temporada irregular: fuera de la pelea por el título de liga y alejado de la clasificación a las competiciones europeas, el torneo de copa representa su única oportunidad concreta de alcanzar un objetivo importante. El equipo de Stefano Pioli necesita ganar para salvar su año deportivo.

En el partido de ida, los de rojo se adelantaron gracias a un gol de Tammy Abraham, pero Hakan Çalhanolu empató para los de azul. Esa igualdad dejó abierta una eliminatoria que promete emociones fuertes. Todo está listo para que San Siro sea una caldera: el clásico más emblemático de Italia tiene un boleto a la final en juego.

Embed - MILAN-INTER 1-1 | HIGHLIGHTS | All To Play For in Return Leg | Coppa Italia Frecciarossa 2024/25