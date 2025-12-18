Milan vs. Napoli, por la Supercopa de Italia 2025: horario, formaciones y TV

image

El entrenador también hizo referencia a la situación del plantel. Romelu Lukaku volvió a entrenarse con el grupo, aunque todavía no está listo para competir oficialmente, mientras que Stanislav Lobotka sí estará disponible tras dejar atrás una molestia. En cambio, Napoli no podrá contar con Mathías Olivera, André Anguissa, Billy Gilmour ni Kevin De Bruyne, todos fuera por lesión, lo que obliga a ajustar el esquema y las variantes.

La semifinal se juega a 90 minutos y, en caso de empate, no habrá tiempo suplementario: el pase a la final se resolverá directamente por penales. La otra llave, entre Bologna e Inter, se jugará el viernes, y la final está prevista para el lunes, también en Riad. Con estilos marcados y entrenadores de fuerte personalidad, se enfrentan en una noche sin red. En un torneo corto y a partido único, cada detalle puede inclinar la balanza. El que logre manejar mejor la presión y quedará a un paso de levantar un nuevo trofeo.

Milan vs. Napoli: probables formaciones

Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola; Neres, Højlund, Lang. Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. DT: Massimiliano Allegri.