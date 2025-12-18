Milan vs. Napoli, por la Supercopa de Italia 2025: horario, formaciones y TV
En Riad, el campeón defensor y el último ganador de la Serie A se enfrentan a partido único por un lugar en la final del torneo que reúne a la élite del fútbol italiano
La Supercopa de Italia vuelve a instalarse lejos de Europa y lo hace con un cruce de peso específico. Este jueves a las 16, Milan y Napoli se enfrentarán en la primera semifinal del certamen que adopta el formato de “Final Four” y que se disputa íntegramente en Arabia Saudita. El escenario será el Al-Awwal Park Stadium de Riad, donde se definirá al primer finalista de una competencia que concentra a los protagonistas más destacados de la última temporada del fútbol italiano.
El conjunto rossonero, actual campeón del torneo, llega a esta instancia con la intención de defender el título y confirmar su vigencia en este tipo de definiciones. El equipo dirigido por Massimiliano Allegri desembarcó en Medio Oriente luego de empatar 2-2 como local frente a Sassuolo por la Serie A, resultado que lo mantiene en los primeros puestos del campeonato, en una tabla muy ajustada que tiene a Inter como líder y a Napoli como uno de los perseguidores inmediatos.
Más allá del contexto local, el foco de Milan está puesto en este cruce decisivo, donde no hay margen de error. Allegri fue claro al anticipar el partido y advirtió sobre el nivel de su rival. “Napoli es un equipo muy fuerte, con ritmo y calidad. Además, llega con bronca y con la Supercopa como un objetivo concreto”, expresó el entrenador, que ya sabe lo que es vencer al conjunto del sur en la temporada actual.
Milan se impuso por 2-1 en el duelo correspondiente a la quinta fecha de la Serie A, aunque el propio DT remarcó que este tipo de encuentros “son diferentes a los de la liga” y que el único objetivo es llegar a la final.En cuanto al plantel, el técnico rossonero recibió una buena noticia con la disponibilidad del mediocampista Youssouf Fofana, mientras que la presencia de Rafael Leão se definirá sobre la hora. El delantero portugués arrastra una molestia muscular y su estado físico genera cautela. Distinto es el caso de Santiago Giménez, quien no viajó debido a una lesión de tobillo.
Del otro lado aparece el Napoli de Antonio Conte, que accedió a la Supercopa por haber sido campeón de la Serie A 2024/25. El equipo atraviesa un momento irregular, con dos derrotas recientes que lo alejaron de la cima del torneo local y un presente complejo en la Champions League, donde pelea por no quedar eliminado de manera prematura. Aun así, Conte destacó el valor de este tipo de partidos y el estímulo que representan. “Cuando jugás por un trofeo, todos sentimos un impulso especial. Queremos ganar de manera justa y demostrar que merecemos estar en la final”, afirmó.
El entrenador también hizo referencia a la situación del plantel. Romelu Lukaku volvió a entrenarse con el grupo, aunque todavía no está listo para competir oficialmente, mientras que Stanislav Lobotka sí estará disponible tras dejar atrás una molestia. En cambio, Napoli no podrá contar con Mathías Olivera, André Anguissa, Billy Gilmour ni Kevin De Bruyne, todos fuera por lesión, lo que obliga a ajustar el esquema y las variantes.
La semifinal se juega a 90 minutos y, en caso de empate, no habrá tiempo suplementario: el pase a la final se resolverá directamente por penales. La otra llave, entre Bologna e Inter, se jugará el viernes, y la final está prevista para el lunes, también en Riad. Con estilos marcados y entrenadores de fuerte personalidad, se enfrentan en una noche sin red. En un torneo corto y a partido único, cada detalle puede inclinar la balanza. El que logre manejar mejor la presión y quedará a un paso de levantar un nuevo trofeo.
Milan vs. Napoli: probables formaciones
- Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola; Neres, Højlund, Lang. DT: Antonio Conte.
- Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. DT: Massimiliano Allegri.
