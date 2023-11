River, Boca, Racing, San Lorenzo e Independiente rechazan la propuesta de Milei de convertirlos en sociedades anónimas

NUESTRA PASIÓN Y NUESTROS SUEÑOS NO ESTÁN EN VENTA



Desde Deportivo Morón repudiamos y rechazamos las Sociedades Anónimas que propone el candidato Javier Milei y le decimos NO a la privatización de los clubes, no al intento de comprar nuestra pasión. pic.twitter.com/J7sVPHvhri