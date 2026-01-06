Milton Delgado vuelve a atraer miradas del exterior: la postura de Boca sobre su joya

milton delgado

Otro factor determinante fue su entendimiento en el mediocampo con Leandro Paredes, una sociedad que le dio equilibrio al equipo y reforzó la confianza del cuerpo técnico. Esa estabilidad explica por qué, más allá de las consultas externas, Boca no tiene urgencia en desprenderse de él. Incluso, puertas adentro, se evalúa una futura mejora contractual, en línea con lo realizado con otros juveniles del plantel profesional.

El interés de Inter Miami y del CSKA de Moscú se suma a un sondeo previo de Chelsea meses atrás, lo que confirma que Delgado dejó de ser una promesa silenciosa para transformarse en un futbolista observado de cerca. Por ahora, el volante sigue enfocado en Boca, mientras el club busca proteger a uno de sus activos más valiosos y sostenerlo como parte del proyecto deportivo a mediano plazo.