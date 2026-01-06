Milton Delgado vuelve a atraer miradas del exterior: la postura de Boca sobre su joya
Inter Miami y CSKA de Moscú consultaron por el mediocampista, pero el club lo considera una pieza clave y lo blindó hasta 2028
El nombre de Milton Delgado volvió a instalarse con fuerza en el radar del mercado internacional. El mediocampista de Boca, de apenas 20 años, atraviesa el momento más sólido de su corta carrera profesional y ese crecimiento no pasó inadvertido para clubes del exterior. En este inicio de 2026, Inter Miami y el CSKA de Moscú realizaron consultas formales para conocer su situación contractual, una señal clara del interés que despierta su proyección.
Delgado logró consolidarse en el plantel profesional de Boca durante la última temporada, luego de un proceso gradual que lo llevó de las apariciones esporádicas a convertirse en una opción estable en el mediocampo. Su evolución estuvo acompañada por un recorrido destacado en las selecciones juveniles de la Argentina, en especial en la Sub-20, donde fue protagonista y sumó visibilidad internacional en competencias oficiales, incluido el Mundial disputado en Chile.
Ese recorrido, sumado a la continuidad en el Xeneize, potenció su perfil como uno de los juveniles más interesantes del fútbol argentino. No se trata solo de rendimiento, sino también de madurez futbolística. Delgado se afirmó como volante central, con capacidad para el juego posicional, buen manejo de pelota y criterio para asociarse, virtudes que llamaron la atención tanto en el plano local como en el exterior.
La postura de Boca sobre una posible transferencia de Milton Delgado
En Boca, sin embargo, la postura es clara. La dirigencia considera al mediocampista una pieza importante por presente y futuro, motivo por el cual a fines de 2024 avanzó en la renovación de su contrato hasta diciembre de 2028. Esa extensión incluyó una cláusula de rescisión elevada, fijada en 20 millones de dólares, que funciona como un filtro ante cualquier intento de negociación. Cualquier club interesado sabe que, para sentarse a dialogar, deberá partir de ese número.
Desde su debut profesional en abril de 2024, en un empate sin goles ante Nacional Potosí por la Copa Sudamericana, Delgado acumuló 41 partidos oficiales con la camiseta azul y oro y registró una asistencia. Aunque los números no reflejan un rol ofensivo, su aporte táctico fue clave, especialmente a partir de la lesión de Rodrigo Battaglia, situación que le abrió la puerta a la titularidad. Una vez dentro del equipo, respondió con actuaciones consistentes y no perdió su lugar, incluso cuando Battaglia volvió a estar disponible.
Otro factor determinante fue su entendimiento en el mediocampo con Leandro Paredes, una sociedad que le dio equilibrio al equipo y reforzó la confianza del cuerpo técnico. Esa estabilidad explica por qué, más allá de las consultas externas, Boca no tiene urgencia en desprenderse de él. Incluso, puertas adentro, se evalúa una futura mejora contractual, en línea con lo realizado con otros juveniles del plantel profesional.
El interés de Inter Miami y del CSKA de Moscú se suma a un sondeo previo de Chelsea meses atrás, lo que confirma que Delgado dejó de ser una promesa silenciosa para transformarse en un futbolista observado de cerca. Por ahora, el volante sigue enfocado en Boca, mientras el club busca proteger a uno de sus activos más valiosos y sostenerlo como parte del proyecto deportivo a mediano plazo.
