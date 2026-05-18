El exjugador que se cortó con un bisturí a propósito para fingir una lesión y su vida cambió para siempre

Las imágenes de la transmisión fueron determinantes para descubrir lo ocurrido y las consecuencias no tardaron en llegar. La selección chilena recibió una dura sanción y el arquero fue suspendido por tiempo indefinido.

Con el paso de los años y tras el levantamiento de la sanción, el exarquero volvió a tener contacto con el deporte, aunque lejos de las canchas como jugador. En Brasil trabajó como entrenador de arqueros y reconstruyó parte de su carrera desde un nuevo lugar.