El exjugador que se cortó con un bisturí a propósito para fingir una lesión y su vida cambió para siempre
Este episodio ocurrió entre Brasil y Chile por las Eliminatorias del Mundial Italia 1990. Las sanciones fueron ejemplares. Descubrí todos los detalles en la nota.
La historia de los Mundiales está llena de partidos inolvidables, grandes leyendas y también episodios que quedaron marcados por la polémica. Uno de los más recordados ocurrió en las Eliminatorias rumbo a Italia 1990, cuando un hecho protagonizado por el arquero chileno Roberto Rojas terminó generando un escándalo que impactó al fútbol.
Lo que parecía ser una jugada más dentro de un partido decisivo terminó convirtiéndose en uno de los mayores engaños deportivos de la época. A partir de aquel episodio, la carrera del futbolista cambió por completo y su nombre desapareció por completo del verde césped.
Roberto Rojas y la "lesión" que lo retiró de por vida
Rojas quedó en la memoria del fútbol sudamericano por un episodio que trascendió lo deportivo y se convirtió en uno de los mayores escándalos de las Eliminatorias para Italia 1990. El arquero de Chile intentó simular una agresión en pleno partido frente a Brasil, disputado en el estadio Maracanã, con el objetivo de suspender el encuentro.
En el transcurso del encuentro, Rojas cayó al césped con una aparente herida provocada por una bengala arrojada desde la tribuna. Sin embargo, poco tiempo después se comprobó que todo había sido preparado por el propio futbolista, quien se había provocado el corte utilizando un bisturí oculto en uno de sus guantes.
Las imágenes de la transmisión fueron determinantes para descubrir lo ocurrido y las consecuencias no tardaron en llegar. La selección chilena recibió una dura sanción y el arquero fue suspendido por tiempo indefinido.
Con el paso de los años y tras el levantamiento de la sanción, el exarquero volvió a tener contacto con el deporte, aunque lejos de las canchas como jugador. En Brasil trabajó como entrenador de arqueros y reconstruyó parte de su carrera desde un nuevo lugar.
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