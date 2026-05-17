"Periodistas de mierda": otro violento posteo Javier Milei para defender a José Luis Espert

image Otro violento posteo Javier Milei para defender a José Luis Espert

El motivo del descargo de Javier Milei: la situación judicial de José Luis Espert

La furia presidencial se desató luego de que se conociera una resolución de la Justicia de Estados Unidos vinculada a las denuncias de presunto financiamiento irregular que en su momento salpicaron a José Luis Espert.

En este sentido, el Presidente aseguró que a Espert le "destruyeron la reputación" y "le arruinaron la vida" mediante lo que definió como una "operación política y mediática infame".

Según el mandatario, los tribunales norteamericanos aceptaron la declaración de inocencia respecto al delito de narcotráfico de la persona que los medios vinculaban originalmente con el economista liberal. Se trata de Fred Machado, a quien no eximieron de otros tantos delitos como fraude y evasión.

Milei cruzó con ironía a quienes sostuvieron las sospechas, cuestionando que se pudiera acusar a Espert de lavar dinero narco. Además, les exigió a "muchos periodistas y muchos políticos" que pidan disculpas públicas, aunque vaticinó que no lo harán porque "viven de destruir gente honesta".