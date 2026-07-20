Cuándo es la Copa América que podría jugar Lionel Messi con la Selección Argentina a sus 40 años

Si bien todavía no existe una fecha confirmada de manera oficial, se estima que el torneo continental empezaría entre el 20 y 25 de junio y finalizaría entre el 14 y 17 de julio. Respecto a la sede, todo parece indicar que se disputará nuevamente en Estados Unidos por motivos netamente económicos y logísticos, aprovechando que los estadios utilizados en el Mundial 2026 se mantienen en óptimas condiciones.