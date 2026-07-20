Cuándo es la Copa América que podría jugar Lionel Messi con la Selección Argentina a sus 40 años
Tras el Mundial 2026, la Selección Argentina ya piensa en la Copa América 2028. Conocé cuándo se jugará, las posibles sedes y cómo será su nuevo formato.
Luego de finalizar su participación en el Mundial 2026, el calendario de la Selección Argentina marca como próximo gran desafío internacional la Copa América 2028. En esta esperada competencia continental, el combinado nacional tendrá la altísima responsabilidad de defender el título bicampeón obtenido previamente en Estados Unidos 2024.
Dónde se jugará y las fechas de la Copa América 2028
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Si bien todavía no existe una fecha confirmada de manera oficial, se estima que el torneo continental empezaría entre el 20 y 25 de junio y finalizaría entre el 14 y 17 de julio. Respecto a la sede, todo parece indicar que se disputará nuevamente en Estados Unidos por motivos netamente económicos y logísticos, aprovechando que los estadios utilizados en el Mundial 2026 se mantienen en óptimas condiciones.
Esta inminente decisión rompería el habitual sistema de rotación sudamericano, el cual dictaminaba que la organización de esta edición le correspondía a Ecuador. En cuanto a los participantes del certamen, la copa contaría con los 10 equipos de la CONMEBOL, más seis invitados de la zona CONCACAF y la posibilidad de sumar selecciones externas como Qatar o Arabia Saudita.
Cambios en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030
En paralelo a la organización del torneo, la CONMEBOL analiza una profunda renovación del sistema de clasificación para la Copa del Mundo 2030. Este nuevo formato de las Eliminatorias Sudamericanas comenzaría a disputarse antes de la próxima cita continental y traería modificaciones sustanciales para todos los equipos.
Dado que Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen su participación asegurada por ser países anfitriones, se evalúa seriamente reducir los cupos directos al Mundial de seis a tres plazas para el resto de las selecciones de Sudamérica, manteniendo vigente el repechaje internacional. Además, se estudia la posibilidad de que las tres selecciones organizadoras disputen de igual manera las Eliminatorias para lograr mantener un alto ritmo de competencia de cara al máximo evento global.
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