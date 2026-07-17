Los 11 de Lionel Scaloni para la gran final ante España
El entrenador de la Selección Argentina empieza a delinear el equipo que buscará el domingo bicampeonato del mundo en el MetLife Stadium.
La Selección Argentina juega este domingo la gran final del Mundial 2026 ante España, con el objetivo de lograr un bicampeonato histórico, por lo que inmediatamente después de la épica semifinal ante Inglaterra, el entrenador Lionel Scaloni se encuentra definiendo el equipo.
El encuentro se juega desde las 16 horas de la Argentina en el MetLife Stadium de New Jersey, con arbitraje del esloveno Slavko Vincic y televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+.
El oriundo de Pujato no confirmó el equipo hasta el día del partido en cada uno de los juegos de esta Copa del Mundo, y el del domingo no será la excepción. Se espera, sin embargo, que pueda dar algún indicio en la conferencia de prensa que brinda este viernes, en la antesala a la gran final.
De todos modos, no se vismumbran demasiados cambios, teniendo en cuenta que el DT se mostró más que conforme con el nivel del equipo ante Inglaterra, princialmente en la épica segunda mitad. Entonces, el ingreso de Giuliano Simeone se había gestado pensando en el rival, por lo que sería uno de los pocos cambios para enfrentar a España.
Así, una de las dudas está en quién será el reemplazante de Simeone. Mientras que podría imponerse el regreso de Rodrigo De Paul, un referente de Scaloni, ideal para "partidos grandes" y de buenos minutos en la semifinales; aunque vuelve a sonar con fuerza una titularidad de Nico González, quizás pensando en las subidas de Pedro Porro.
Es una fija que Leandro Paredes, Enzo Fernánez y Alexis Mac Allister se mantendrán en la formación inicial, con Lionel Messi y Julián Álvarez más adelanto. Lo mismo en el fondo, con la zaga central de Cuti Romero y Lisandro Martínez como emblemas, y Nicolás Tagliafico en la banda izquierda.
La otra gran interrogante sigue en el lateral derecho. Nahuel Molina no viene teniendo un gran Mundial, mientras que si bien Gonzalo Montiel tuvo un gran ingreso ante Inglaterra, no estaría al 100% como para estar desde el arranque.
Los 11 de Lionel Scaloni: la posible formación de la Selección Argentina para la final ante España
Dibu Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul o Nico González; Lionel Messi y Julián Álvarez.
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