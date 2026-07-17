Los 11 de Lionel Scaloni para la gran final ante España

Es una fija que Leandro Paredes, Enzo Fernánez y Alexis Mac Allister se mantendrán en la formación inicial, con Lionel Messi y Julián Álvarez más adelanto. Lo mismo en el fondo, con la zaga central de Cuti Romero y Lisandro Martínez como emblemas, y Nicolás Tagliafico en la banda izquierda.

La otra gran interrogante sigue en el lateral derecho. Nahuel Molina no viene teniendo un gran Mundial, mientras que si bien Gonzalo Montiel tuvo un gran ingreso ante Inglaterra, no estaría al 100% como para estar desde el arranque.

Los 11 de Lionel Scaloni: la posible formación de la Selección Argentina para la final ante España

Dibu Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul o Nico González; Lionel Messi y Julián Álvarez.