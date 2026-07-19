Preocupación en Argentina: Lisandro Martínez salió lesionado en la final del Mundial 2026

Sin embargo, el cariño de los hinchas argentinos no tardó en hacerse sentir. Los miles de fanáticos que colmaron las tribunas del MetLife Stadium le regalaron una emotiva ovación mientras dejaba el terreno de juego, reconociendo el esfuerzo del defensor que no pudo completar la final del Mundial. Ahora, la gran incógnita pasa por conocer el alcance de la lesión y saber si se trata solamente de una molestia muscular o de una lesión de mayor gravedad.