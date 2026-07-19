Preocupación en Argentina: Lisandro Martínez salió lesionado en la final del Mundial 2026
El defensor sintió una molestia en el aductor a los 43 minutos del primer tiempo y debió ser reemplazado por Nicolás Otamendi en el duelo ante España.
La Selección Argentina sufrió un duro contratiempo en la final del Mundial 2026 ante España. A los 43 minutos del primer tiempo, Lisandro Martínez debió abandonar el campo de juego por una molestia muscular que no le permitió continuar en el partido disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
La acción se produjo en la mitad de la cancha, cuando el defensor realizó un corte defensivo y rápidamente evidenció gestos de dolor. Tras ser atendido por el cuerpo médico de la Albiceleste, quedó claro que no estaba en condiciones de seguir jugando. Todo indica que el zaguero sufrió una molestia en el aductor, aunque todavía resta conocer el parte médico oficial que determine el grado de la lesión.
Preocupación en Argentina: Lisandro Martínez salió lesionado en la final del Mundial 2026
Ante esta situación, Lionel Scaloni no dudó un segundo y movió rápidamente el banco de suplentes y decidió el ingreso de Nicolás Otamendi, utilizando así la primera ventana de cambios del encuentro. Las imágenes de Lisandro Martínez en el banco de suplentes reflejaron toda su frustración. El defensor se mostró visiblemente dolorido y con mucha bronca por tener que abandonar una de las citas más importantes de su carrera.
Sin embargo, el cariño de los hinchas argentinos no tardó en hacerse sentir. Los miles de fanáticos que colmaron las tribunas del MetLife Stadium le regalaron una emotiva ovación mientras dejaba el terreno de juego, reconociendo el esfuerzo del defensor que no pudo completar la final del Mundial. Ahora, la gran incógnita pasa por conocer el alcance de la lesión y saber si se trata solamente de una molestia muscular o de una lesión de mayor gravedad.
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