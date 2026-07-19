Malas noticias para Argentina: Enzo Fernández fue expulsado y no juega el alargue ante España

La imagen del mediocampista abandonando el campo de juego reflejó toda la frustración del momento. En un encuentro sumamente disputado y con la tensión propia de una final del mundo, Argentina perdió a uno de sus futbolistas más importantes justo antes del inicio del tiempo suplementario. La expulsión obliga ahora a Lionel Scaloni a rearmar el mediocampo para afrontar los 30 minutos restantes con un jugador menos, una situación que puede resultar determinante en el desenlace del partido.