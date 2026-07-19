Malas noticias para Argentina: Enzo Fernández fue expulsado y no juega el alargue ante España
El mediocampista vio la segunda tarjeta amarilla a los 93 minutos por una infracción sobre Pau Cubarsí y dejó a la Selección Argentina con diez jugadores en la final del Mundial 2026.
La Selección Argentina sufrió un durísimo golpe en el cierre del tiempo reglamentario de la final del Mundial 2026. A los 93 minutos, Enzo Fernández fue expulsado por doble amonestación y dejó a la Albiceleste con un hombre menos para disputar el alargue ante España.
El volante, una de las grandes figuras del equipo de Lionel Scaloni a lo largo del torneo, ya había sido amonestado previamente por protestarle al árbitro. Cuando el partido ingresaba en los minutos finales, cometió una infracción sobre Pau Cubarsí que le valió la segunda tarjeta amarilla y, en consecuencia, la expulsión.
La imagen del mediocampista abandonando el campo de juego reflejó toda la frustración del momento. En un encuentro sumamente disputado y con la tensión propia de una final del mundo, Argentina perdió a uno de sus futbolistas más importantes justo antes del inicio del tiempo suplementario. La expulsión obliga ahora a Lionel Scaloni a rearmar el mediocampo para afrontar los 30 minutos restantes con un jugador menos, una situación que puede resultar determinante en el desenlace del partido.
Malas noticias para Argentina: Enzo Fernández fue expulsado y no jugará el alargue ante España
Con el marcador igualado 0-0 ante España, la Selección Argentina deberá apelar a su carácter y resiliencia para sobreponerse a la adversidad y seguir soñando con levantar la Copa del Mundo. La baja de Enzo Fernández representa, sin dudas, una de las peores noticias de la noche para la Albiceleste en el momento más decisivo del Mundial 2026.
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