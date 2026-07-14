Los 11 de Lionel Scaloni para la trascendental semifinal ante Inglaterra
El DT de la Selección Argentina define el equipo para uno de los partidos más grandes del ciclo por un lugar en la final del Mundial 2026.
Luego de la sufrida clasificación ante Suiza, la Selección Argentina enfrenta este miércoles en Atlanta a Inglaterra en un verdadero clásico por las semifinales del Mundial 2026, duelo decisivo para el que el entrenador Lionel Scaloni debe definir el once inicial.
El encuentro se juega desde las 16 horas de la Argentina en Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), con el arbitraje de Ismail Elfath y la televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+. El ganador será finalista y enfrentará al vencedor de Francia y España, que chocan este martes.
Para la ocasión, el DT de Pujato se encuentra en la disyuntiva entre mantener la alineación por tercer juego consecutivo, pese a la autocrítica realizada tras la victoria ante Suiza; o meter mano en busca de mejorar el nivel.
El último ensayo en Kansas no dio incidios de lo que será el equipo titular para el choque trascendental ante Inglaterra. Las dudas parecen, una vez más, posarse en el lateral derecho y en el mediocampo, aunque tampoco podría descatarse una sorpresa en la formación para el armado de una línea de cinco.
Basándose en las modificaciones que realizó Scaloni en los últimos dos partidos en los que repitió alineación inicial, los nombres de Gonzalo Montiel y Nicolás González vuelven a sonar como posibles variantes. Ya en el caso de cambiar el esquema, apellidos como Nicolás Otamendi y/o Giuliano Simeone podrían imponerse.
El entrenador brindará este martes la conferencia de prensa habitual prepartido donde podría dar algún indicio, aunque como se sabe que recién confirmará el equipo el mismo día del partido, luego de anunciárselo a sus futbolistas.
Los 11 de Lionel Scaloni: el posible equipo para enfrentar a Inglaterra en busca de la final
Dibu Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernánez, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.
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