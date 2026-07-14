Los 11 de Lionel Scaloni para la trascendental semifinal ante Inglaterra

El entrenador brindará este martes la conferencia de prensa habitual prepartido donde podría dar algún indicio, aunque como se sabe que recién confirmará el equipo el mismo día del partido, luego de anunciárselo a sus futbolistas.

Los 11 de Lionel Scaloni: el posible equipo para enfrentar a Inglaterra en busca de la final

Dibu Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernánez, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.